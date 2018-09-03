被動元件失神 台廠三巨頭回檔

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件族群今天回檔修正，其中MLCC大廠國巨盤中跌幅一度逾8%，華新科跌破300元關卡。禾伸堂也失守短期均線。



國巨今天震盪走弱，最低來到642元，跌幅逾8%，失守5日線、10日線和月線。華新科跌破300元大關，最低來到288元，跌8.4%，失守5日線和10日線。禾伸堂盤中最低來到166元，跌7.2%，失守5日線、10日線和月線。



此外奇力新最低來到104元，跌6.3%。大毅盤中最低來到73.1元，跌7.1%。信昌電最低來到91.1元，跌6.5%。



美系外資法人報告日前指出，價格環境強勁、平均銷售價格（ASP）提升、獲利可期，積層陶瓷電容（MLCC）主要大廠下半年營運和股價表現看漲。



亞系外資法人先前報告指出，晶片電阻需求續強，其中陶瓷基板材料平均銷售價格可能上揚10%到15%，此外主要供應商產能擴充有限，加上中國大陸環保措施趨嚴，晶片電阻價格還有上揚空間。



本土法人日前指出，MLCC設備交期仍有14個月到18個月，日廠持續擴充高階製程，預期其他區域MLCC供應商取得設備仍有相當難度，產能大幅開出可能性低，看好MLCC產業今年下半年到明年價格仍有上漲空間。



法人指出，國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。



華新科持續提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，拓展供應電感器和射頻解決方案。（編輯：鄭雪文）1070903