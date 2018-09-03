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PMI連29個月擴張但速度趨緩 未來關注3指標

發稿時間：2018/09/03 11:54

最新更新：2018/09/03 11:54

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中華經濟研究院今天公布，8月季調後的製造業採購經理人指數（PMI）連續第29個月呈現擴張，不過指數微降至56%；中經院院長吳中書提醒，未來須關注3指標走向。

8月經季節調整後的PMI微跌0.1個百分點至56%，儘管已經連續29個月呈現擴張、續創史上最長擴張期的紀錄，但擴張速度卻來到2017年2月以來最慢速度；非製造業經理人指數（NMI）則回跌4.4個百分點至52.6%。

吳中書指出，本月製造業有3項指標表現趨緩，一是製造業新增訂單指數下滑；其次、反映國外景氣動能的新增出口訂單同樣走跌；第三、製造業對未來六個月的景氣狀況指標續跌1.4個百分點至54.1%。

中經院助理研究員陳馨蕙補充，由於美國擬再對價值2000億美元的中國進口商品加徵關稅，這讓製造業廠商對市場心態趨於觀望，展望未來景氣也比較持平。

吳中書表示，上述3項指標可以反映全球景氣動能、需求以及國內製造業廠商的信心，但單月指數趨緩沒辦法反映趨勢，未來得持續觀察指數有無趨緩情形。

不過對於全球及台灣景氣是否已過高峰，吳中書回答：「世事難料。」

他表示，景氣預測很難說得準，不過確實不少國際預測機構認為2019年下半年至2020年的走向值得關切，因為美國總統川普陸續祭出制裁措施、美國聯準會啟動升息腳步，這些效應持續發酵，造成國際負面的心理壓力愈來愈大，成為經濟干擾因素。

但國際景氣是否持續擴張，吳中書認為，即便外在變數很多，關鍵還是在於政府政策如何因應，美國政府不一定會一直升息下去，美中貿易衝突如果告一段落，也可能開啟另一番景象，現在只能說國際景氣局勢有很大不確定性，尚難斷定已過景氣高峰。

製造業雖然擴張速度趨緩，但已連續29個月呈現擴張，趨勢相當穩健，陳馨蕙表示，相較製造業，她比較擔心國內的非製造業。

陳馨蕙指出，製造業穩健擴張應會驅動非製造業景氣好轉，但非製造業業者卻說感受不甚明顯，雖然下半年陸續有中秋節、周年慶、新年等旺季效應，不過因勞基法調整、年金改革議題、選舉因素，並沒有看到民間需求有顯著增溫，下半年應審慎關注非製造業的表現。（編輯：林興盟）1070903

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