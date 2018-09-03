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一胎化拖累 本世紀中葉中國GDP成長恐輸美國

發稿時間：2018/09/03 13:26

最新更新：2018/09/03 13:48

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彭博一篇評論指出，中國因一胎化造成人口嚴重老化，本世紀中葉每年GDP成長可能低於美國。（圖取自Pixabay圖庫）彭博一篇評論指出，中國因一胎化造成人口嚴重老化，本世紀中葉每年GDP成長可能低於美國。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約2日綜合外電報導）彭博一篇評論指出，雖然中國的經濟規模能在2030年超越美國，但因一胎化造成人口嚴重老化，到本世紀中葉，中國每年GDP成長可能會掉到1.8%，略低於美國的2%。

彭博專欄編輯莫斯（Daniel Moss）撰文指出，經濟合作暨發展組織（OECD）一份論文勾勒出到2060年時世界經濟景況的草圖，認為中國在全球產出的占比到2030年代時會達高峰，之後開始下滑；印度會持續上升，印尼的經濟規模也會趕上。

預測美國經濟成長會超過中國並非是什麼經濟奇蹟，不過是反映中國自身準備面臨殘酷的人口減少。中國的經濟規模超越美國不久後，隨著社會嚴重高齡，過去一胎化政策的惡果會併發，阻礙中國的成長，雖然美國也會面臨人口問題挑戰，但不像中國這般嚴峻。

OECD的論文預測，到2030與2060年之間，美國國內生產毛額（GDP）會維持每年略低於2%的成長，與過去10年的差別不大，但屆時中國GDP每年平均擴張1.8%，與最近數十年平均每年都在雙位數上下成長的情況迥然不同。

莫斯表示，中國的經濟會在大約2030年左右超越美國，成為世界最大經濟體，這樣的論點耳熟能詳，但中國超越美國之後的景況卻鮮有人觸及。由吉勒梅特（Yvan Guillemette）與特納（David Turner）所撰的這份OECD論文，最重要的功用在於讓世人開始思考明天過後會有哪些情況。

OECD論文的主要論點仍為亞洲正處於上升趨勢的當代主流說法，指出「新興市場在世界經濟中日益重要，特別是中國、印度及印尼，將使世界經濟活動的重心繼續從北美轉向亞洲」。

不過莫斯認為，美國也不至於日薄西山，因為世人仍生活在一個美元獨強、唯美國聯準會馬首是瞻的單極金融世界。OECD論文對2060年的預測未必是指世界會出現美中印及印尼四巨頭，但屆時超級強權會有越來越多的超大企業，主宰全球經濟。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070903

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