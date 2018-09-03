台北101新董座出爐 張學舜接任

台北101董監事選舉，全體董事無異議通過由現任圓山大飯店董事長張學舜當選101董座。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北3日電）台北金融大樓股份有限公司（台北101）今天召開股東臨時會辦理第8屆董監事選舉，全體董事無異議通過由現任圓山大飯店董事長張學舜當選101董座，以及張振亞續任總經理。



台北101今天辦理第8屆董監事選舉，共選任13席董事及4席監察人，任期自民國107年9月3日起至110年9月2日止。董事部份，泛公股當選7席，包含兆豐商銀代表人張學舜、張兆順、胡光華，中華電信代表人蘇添財、張世忠，台灣證券交易所代表人林長慶，第一商銀代表人周慶輝。



台灣伊藤忠投資公司當選5席，包含井上健司、京田誠、真木正壽、大惠修司、王松憲；民股當選1席、為中國信託商銀代表人陳國世。



監察人方面則有4席，泛公股是由中聯信託（現由中央存款保險公司代管）代表人蘇財源、周秀玲，以及華南金控代表人羅寶珠當選；伊藤忠公司則推派以自然人身份當選的佟韻玲。



其中董事最高票當選者為兆豐商銀代表人張學舜，股東臨時會結束後，便依規定召集董事會，經推舉，全體董事無異議通過張學舜當選台北101第8屆董事長；而後再由張學舜召集臨時董事會，通過張振亞續任總經理的人事案。（編輯：張均懋）1070903