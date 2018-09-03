被動元件慘跌 台股失守11000點

（中央社記者韋樞台北3日電）台股今天受到美國可能宣布對中國2000億美元商品課高關稅，以及被動元件傳出供需失衡，造成類股股價重挫，台股開高走低跌百點，11000點失守。



台股終場下跌99.72點，收在10964.22點，成交值新台幣1099.79億元。



台股開高走低，原本靠著電子股蘋概三雄中的台積電和大立光上漲而撐盤，但盤中亞股全面走跌，台股跌幅加重，其中電子股被動元件及矽晶圓等類股遭逢摜壓，華新科失守300元關卡，打入跌停的283.5元，國巨也跌停收629元。



台積電漲1元，收在257元；大立光開高後翻黑，收在4690元，跌幅0.32%；鴻海守住80元大關，收在80.1元，小跌0.5%。



台股資深分析師林成蔭表示，台股盤中傳出被動元件中的電阻部分因上半年需求大於供給，造成價格上揚，但近來供需失衡，造成市場擔憂而拋貨，並波及到電容部分；矽晶圓類股亦同，使得原本是漲價概念股變成庫存拋貨下殺股，供需失調。



林成蔭指出，美國對中國課徵2000億美元高關稅的評議期將於9月6日結束，川普計畫屆時啟動相關關稅措施，市場還在觀察貿易戰的變化；此外蘋果將於下週推出新機，法人將關注新的價格、功能，以及一週內的銷售業績，也將影響蘋果概念股。



他強調，美中貿易談判將是長期工作，台股這一波處於漲多拉回整理，但底部上移到年線的10795點的位置，上緣在11000點附近，指數將來回整理。（編輯：鄭雪文）1070903