蘋果新機行情慢熱 台灣蘋概股大悶鍋

（中央社記者韓婷婷台北3日電）蘋果新iPhone即將在12日發表，在「股神」巴菲特加持下推升蘋果（Apple）股價創下新高，但台灣投資人引頸期盼多時的新機行情遲遲不見發動，讓台灣蘋概股猶如身處大悶鍋。



蘋果iPhone新機發表在即，市場普遍看好後市，有國外分析師樂觀預期，未來18個月內，大陸將掀起新iPhone換機潮，當地可望賣出6000萬至7000萬支新機，帶動整體銷售大好。



天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤在8月18日報告中預告，蘋果相關供應鏈營運動能自8月開始明顯轉強，並在第4季達到高峰，布局蘋果供應鏈正是時候，更點名聯德控股-KY為金屬沖壓件主要受惠廠。



觀察蘋概股近來走勢，過去全面齊漲的態勢已不復見，盤面反倒以族群快速輪動或個股表現為主，基本面沒有太大疑慮，第3季業績將進入傳統旺季的股王大立光股價從4月落底後一路反彈，截至8月出現漲多回檔修正，中旬後由台積電接棒，重掌多頭兵符，帶領大盤展開強勁反彈，唯其他相關蘋概股表現相對疲弱。



鴻海今天股價由紅翻黑，終場以最低點80.1元作收，再度面臨破底危機，另一家組裝大廠和碩也仍處於近2年底水位區，未擺脫谷底區；嘉聯益也來到波段低點，今天跌破50元關卡，尾盤收在49.6元。



遭外資降評的業成GIS-KY今天則弱勢跌停，股價來到跌停價171.5元。外資將GIS-KY從「優於大盤」跳降至「劣於大盤」，推測合理股價從216元大砍至129元。主要認為，儘管GIS-KY本季營收受到旺季效應帶動，將比第2季成長，但恐仍較去年同期衰退，尤其主要客戶變更產品設計、大陸潛在對手崛起雙逆風干擾，對GIS-KY獲利能力的負面衝擊來得比想像中更快。



至於獲得郭明錤點名的聯德控股-KY也在短暫激情後回歸平淡，今天開低走低，終場下跌10元，收在213元，跌幅4.48%；康控-KY跌幅也有4.18%，美律則相對抗跌，終場僅小跌0.6%，收在165元。（編輯：楊凱翔）1070903