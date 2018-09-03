民俗月車市度小月 豐田本田銷量腰斬

（中央社記者田裕斌台北3日電）受到民俗月影響，台灣車市8月度小月，單月新掛牌量2萬6035台、月減39.5%、年減28.8%，尤其是雙田的豐田（Toyota）、本田（Honda）單月銷量都腰斬。



8月11日進入民俗月，車商也進入產業淡季，龍頭豐田首當其衝，單月銷量遽降至6356台、月減53.7%、年減46.5%，單月市占率僅24.4%；今年表現搶眼的本田單月銷量也降至1596台、月減59.8%，單月市占率僅6.1%，排名跌落第6。



裕隆集團代理品牌日產（Nissan）、三菱（Mitsubishi）8月衰退幅度則較小，三菱單月銷量3262台、月減34.9%、年減19.6%、單月市占率12.5%，日產單月銷量1633台、月減37.2%、年減46.3%、單月市占率6.3%。



相較國產車廠，進口車廠衰退幅度普遍較小，馬自達（Mazda）異軍突起，單月1866台、月減30.1%、年增19.1%，市占率7.2%、排名第3；福斯（VW）單月也銷出1349台、月減16.6%、年增57.6%、市占率5.2%、排名衝到第7。



由於國產車廠8月銷量大減，也讓進口車占比大增，單月進口車占比已達49.5%，相當於每賣出2台車，就有1台是進口車。



不過，國產車廠下半年即將新車連發，豐田下半年五門掀背車Auris預計在10日發表，目前已開始接單，日產跨界小車Kicks也將在下半年發表，加上原本熱銷車款包括豐田Altis、Vios、Sienta，本田HR-V小改款陸續到位，9日民俗月結束後，車廠衝掛牌量大戰才正要開始。（編輯：蘇志宗）1070903