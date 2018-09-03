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核一如期除役 台電：一期乾貯是必要設施

發稿時間：2018/09/03 16:30

最新更新：2018/09/03 16:30

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（中央社記者廖禹揚台北3日電）核一廠一號機運轉執照年底將屆滿，台電規劃在明年初啟動除役工作，但關鍵的一期室外乾貯場至今仍無法取得水保證明，台電表示，若一期乾貯場無法順利啟用，勢必影響除役時程。

核一廠一號機運轉執照效期至今年12月5日屆滿，二號機則至明年7月15日屆滿，台電正緊鑼密鼓加快除役工作準備腳步，按照台電提交原能會計畫，規畫在明年1月1日進行核子燃料移出工作，但關鍵的一期乾式貯存場，仍未取得新北市的水土保持證明及逕流廢水排放許可。

台電發言人徐造華表示，目前兩座反應爐爐心仍存放816束已使用的燃料束，因廠內燃料池存放間飽和，無法移除爐心內的燃料束，因此核一廠兩座機組雖已因大修停機許久，仍須比照一般核電廠，動用500多名人力維持安全。

徐造華說明，原定除役計畫中，會將燃料池內部份燃料束移至室外乾貯場，再將爐心內已使用燃料束移出存放在燃料池，以利後續除役作業，但若室外乾貯場無法啟用，在爐心內仍有燃料束狀況下將難以進行除役工作，「在國外都沒有看過這種做法」。

台電同時也在進行二期室內乾貯場建設準備工作，核一廠約7000束已使用燃料束，未來將全移至室內乾貯場存放，但室內乾貯場同樣必須通過水保、環評、許可申請等程序，預估在2028年底才能完工啟用，若要跳過室外乾貯、直接使用室內乾貯場，也必須再等10年，期間只能進行零星的外圍除役工作，徐造華坦言，「對除役工作沒有實質幫助」。

核一廠除役工作規劃在2044年7月15日終止，徐造華強調，一期室外乾貯場是如期除役的必要設施，若無法如期啟用，勢必會影響整體除役時程；「照理說在除役工作開始前，一期乾貯場就要能夠使用」，徐造華表示，待新北市府核發水保證明後，還必須進行相關行政申請作業，「台電仍持續盡力盡早爭取通過審查」。

根據台電先前發布新聞稿，核一廠除役水保計畫已在2010年經新北市府核定，並於2013年施作完成，同時向新北市府申報水保計畫竣工，同年將第2次變更設計送新北市審查，但4年多內遭退件13次，台電認為新北市府刻意延宕審查時程、提出超過學理專業的意見、一再重覆審查意見及立場前後矛盾，因此已提出訴願救濟。（編輯：楊凱翔）1070903

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