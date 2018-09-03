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台製正丁醇遭陸裁定傾銷 經部籲業者積極應訴

發稿時間：2018/09/03 17:46

最新更新：2018/09/03 17:46

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（中央社記者廖禹揚台北3日電）中國大陸商務部今天公布對台灣、馬來西亞及美國進口正丁醇反傾銷調查初判結果，認定有傾銷情事並將實施臨時反傾銷措施；經濟部呼籲相關業者積極應訴，爭取降低稅率。

大陸商務部去年底公告對自台灣、馬來西亞、美國進口正丁醇展開反傾銷調查，今天公告初判結果，認定存在傾銷，對當地產業造成實質損害，將自4日起採取徵收保證金的反傾銷措施，預計今年12月29日結束調查並公布終判結果，若有特殊情況，可延長至明年6月29日。

經濟部國際貿易局表示，大陸是台灣正丁醇最大出口市場，其中最大出口業者為台塑公司，占比逾9成，在這次臨時反傾銷措施中須繳交保證金比率為6%，低於美國廠商的52.3%至139.8%，及馬來西亞廠商的12.7%至26.7%，其他台灣公司則適用56.1%保證金比率。

貿易局指出，台灣出口正丁醇保證金比率雖低於其他國家，但此項臨時反傾銷措施將使原料成本上漲，對台商經營大陸市場仍有影響，目前台塑已積極應訴，若其他業者認為有其必要，也可主動應訴，爭取降低終判稅率。

根據大陸海關統計，大陸去年自台灣進口正丁醇進口值為1.3億美元，占大陸正丁醇總進口值55.8%，為最大進口來源。（編輯：陸倩瑤）1070903

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