元大銀標空軍活動中心地上權 擬自建總部大樓

國產署標售台北市原空軍官兵活動中心設定地上權案，3日宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。圖為原空軍官兵活動中心土地現況。中央社記者徐肇昌攝 107年9月3日

（中央社記者田裕斌台北3日電）元大金控旗下元大銀行今天以新台幣82.01億元、溢價123.28%標下台北市空軍官兵活動中心70年地上權，元大銀表示，將用來自建銀行總部大樓。



元大銀自今年合併大眾銀行後，規模明顯擴大，雖然總部與金控同設在台北市敦化南路上，但各部門分散在不同大樓辦公，在有集中辦公提升管理效能的需求下，看上空軍官兵活動中心具有超過1.2萬坪的營建面積，且距離金控大樓、證券大樓均在2公里以內，建成總部大樓具有集團效益。



元大銀表示，經委請鑑價公司鑑價及內部以資金成本設算，並與營運總部所需租金成本進行效益評估，加上參考其他國有地地上權標售之案例，決定以82.01億元取得空軍官兵活動中心地上權，作為銀行企業總部用地。



國產署表示，「空軍官兵活動中心」產權原屬國防部，因長期低度開發利用，移交國產署活化，權利金底價約36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作住宅使用，吸引了南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大銀行與全球人壽等5家金融業者搶標。（編輯：楊凱翔）1070903