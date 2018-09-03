逐筆交易擬真平台明年3月上線 供投資人體驗測試

（中央社記者田裕斌台北3日電）台股盤中逐筆交易預計2020年3月23日正式上路，台灣證券交易所表示，與現行集合競價比較，逐筆交易有四大優點。



第一，交易效率高：集合競價與逐筆交易隨到隨撮性質有所不同，逐筆交易毋需等待，交易效率優於集合競價。



第二，資訊透明度增加：集合競價僅能提供交易後(Post-trade)資訊，逐筆交易可同時提供交易前(Pre-trade)及交易後(Post-trade)資訊，逐筆交易資訊透明度較佳。



第三，提供多種委託種類：逐筆交易下可提供多樣化委託種類，除現行限價委託外，未來逐筆交易時段將提供市價委託、立即成交或取消(IOC)及全部成交或取消(FOK)等委託種類，投資人有更多選擇及交易策略運用。



第四，整合權證、選擇權等衍生性商品策略運用：目前現股為每5秒集合競價，但權證、選擇權等衍生性商品已為逐筆交易，撮合方式不同，影響投資人現貨與衍生性商品間的交易策略，將來統一改為逐筆交易後，投資人策略運用將更順暢。



證交所指出，逐筆交易上路後，將提供即時成交價、量及5檔買賣資訊，可改善現行5秒內無交易資訊情形，對長期投資人而言，撮合制度改變不致於影響原有評估股價合理價值下單的交易策略。



為使市場提前適應交易制度的重大變革，證交所將推出「擬真平台」，提供投資人測試體驗，以了解及熟悉逐筆交易的新式委託種類、新制瞬間價格穩定措施及逐筆交易規則、速度，「擬真平台」預定於明年3月上線。（編輯：陸倩瑤）1070903