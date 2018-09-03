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國發基金績效遭批 鄭貞茂：首重扶植產業非獲利

發稿時間：2018/09/03 19:05

最新更新：2018/09/03 19:05

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）立法院預算中心批評國發基金投資績效不佳，國發基金執行秘書鄭貞茂強調，國發基金宗旨是扶植產業、而非以獲利為目的，而且只講虧錢的公司、忽略賺錢的公司，並不公平。

立法院預算中心指出，去年國發基金投資46家公私合營事業，其中有19家虧損，且不少公司連續虧損超過3年，顯見國發基金投資績效不彰。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂今天特別做出二點澄清，一是國發基金的基金規模持續成長，就是因為有穩定獲利，如果外界只講虧錢的公司，卻忽略國發基金投資且有賺錢的公司，這樣不盡公平；其次，國發基金是以扶植產業為主要目的，獲利並非首要考量。

國發基金官員補充，開發基金（國發基金前身）1973年設立時，基金規模僅200多億元，但截至今年6月30日，國發基金的淨值已達新台幣5696億元，如果再加上歷年繳庫金額約2437億元，基金已成長到8134.62億元；顯見國發基金40多年來，不只有獲利，而且對於國庫有一定貢獻。

國發基金主要收入來自於被投資事業發放的現金股利，去年國發基金轉投資的46家事業中，有26家事業有獲利，其中如台積電、中華電信、兆豐金、中華鋼鐵、彰化商業銀行、台灣神隆、台翔航太等均有發放現金股利、挹注國發基金收入。

鄭貞茂接著強調，國發基金成立目的是協助產業發展，因此投資事業不是單以盈虧為考量，還要站在國家產業發展的角度來看。

舉例來說，國發基金轉投資而有虧損的事業很多是生技公司，而當初投資是因為許多生技業者反映資本市場對產業的支持不夠，國發基金便扮演重要資金供應者，讓業者能夠得到資金挹注、繼續發展。

另外，外界一直有聲浪要求國發基金應履行退場機制，鄭貞茂回應，國發基金會定期召開釋股評估會議，但決定出場不是單純看股價或盈虧來決定，而是檢視當初投資目的是否依舊存在。

最後，對於立法院預算中心批評國發基金拒不提供資料，鄭貞茂也喊冤，指出預算中心想了解轉投資事業的董座、總座薪資，如果是國營事業、政府部門，國發基金會直接提供，但若是民間事業的薪資，國發基金不能隨便揭露，因此以密件的形式送出，立法院卻說不收密件，「今天是我們提供資料，預算中心拒收」。（編輯：楊凱翔）1070903

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