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中光電智慧商用無人機 巡檢群創竹南廠

發稿時間：2018/09/03 19:21

最新更新：2018/09/03 19:21

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（中央社記者潘智義台北3日電）背光模組廠中強光電今天表示，子公司中光電智能機器人公司，成功發展智慧商用無人機解決方案，自主巡檢與管線智慧檢測導入面板大廠群創光電竹南廠的智慧工廠。

中強光電旗下中光電智能機器人公司指出，智慧商用無人機解決方案，搭載NVIDIA Jetson TX1嵌入式高速運算平台，以感知融合系統為核心，結合中光電人工智慧（AI）技術，大幅提升智慧分析的運算速度與精準度，讓無人機飛行更安全、可靠、智慧。

中光電表示，智慧商用無人機解決方案主要是與合作夥伴進行場域驗證（POC），除將自我研發的自主巡檢與管線智慧檢測導入群創光電竹南廠的智慧工廠應用外，更運用即時影像辨識技術與安控大廠建騰創達（ACTi）合作，開發陸空聯防智能方案，讓商用無人機朝向智慧城市等多元應用市場發展。

中光電說，未來結合中光電AI影像分析技術，中光電智能機器人公司將發展更多類型的智慧無人機方案，投入太陽能板檢測、風機健檢等各種檢測及防災應用市場，讓人類的工作與生活因無人機具有智慧而變得更加安全與便利，繼而成為商用市場創新應用主流。

為落實無人機在智慧工廠、智慧城市的應用，中強光電子公司中光電智能機器人公司，成功發展智慧商用無人機解決方案，並獲經濟部智慧城鄉生活應用計畫經費補助。

中光電說，智慧商用無人機解決方案除具備精準的物件偵測、識別和追蹤等智能功能外，可針對場域內的特定物件或環境特徵進行大數據蒐集與分析，有效自動檢查出缺陷及異常現象，並預測可能危害的事件。（編輯：蘇志宗）1070903

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