/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

空軍活動中心標售 房仲：地上權買氣轉熱

發稿時間：2018/09/03 19:39

最新更新：2018/09/03 19:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市原空軍官兵活動中心位於復興南路及仁愛路口，是北市僅存少見的精華區大面積國有土地，國產署3日宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。圖為中心土地周邊圍牆上仍可見「空軍官兵活動中心」招牌痕跡。中央社記者徐肇昌攝　107年9月3日台北市原空軍官兵活動中心位於復興南路及仁愛路口，是北市僅存少見的精華區大面積國有土地，國產署3日宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。圖為中心土地周邊圍牆上仍可見「空軍官兵活動中心」招牌痕跡。中央社記者徐肇昌攝　107年9月3日

（中央社記者韋樞台北3日電）元大銀行今天以82.01億元標下台北市仁愛路復興南路原「空軍官兵活動中心」土地。商仲表示，以如此高價標得，顯見地上權案買氣轉熱，未來此地有可能開發成商辦大樓或旅館。

財政部國產署標售台北市原「空軍官兵活動中心」設定地上權案，共吸引南山、新光、富邦、元大與全球等5家金融業者搶標；南山人壽搶先自行宣布得標，但元大銀行提出異議，強調已在投標期限內完成標單投遞，國產署最終宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。

這項標案權利金底價約36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作住宅使用。

信義全球資產經理王維宏表示，以往國產署北區地上權商業區土地標售案，均吸引壽險業、建築業前來角逐，此次為國產署第二次北區地上權標售，空官活動中心位於敦南商圈，是台北市近年來少見精華區土地，未來將可能開發商辦大樓或飯店，共吸引5家壽險業者，溢價率高達123%，元大商業銀開出高於底價約1.2倍的金額得標，顯現地上權買氣相當熱絡。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這次元大銀行以超過一倍以上的價格順利得標，推估是金控與壽險業者滿手現金，優質標的難尋所致。近期因B級辦公樓改為旅館，造成優質辦公室不足，加上北市重新檢討地上權地租與房屋稅，也是業者願意砸重金進場的重要因素。

徐佳馨表示，此案有不得作為住宅使用限制，可預見建商興趣缺缺，出手者果然是滿手現金的壽險金控業，估計未來較可能以飯店與商辦等複合開發為主。（編輯：林沂鋒）1070903

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP