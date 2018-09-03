空軍活動中心標售 房仲：地上權買氣轉熱

台北市原空軍官兵活動中心位於復興南路及仁愛路口，是北市僅存少見的精華區大面積國有土地，國產署3日宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。圖為中心土地周邊圍牆上仍可見「空軍官兵活動中心」招牌痕跡。中央社記者徐肇昌攝 107年9月3日

（中央社記者韋樞台北3日電）元大銀行今天以82.01億元標下台北市仁愛路復興南路原「空軍官兵活動中心」土地。商仲表示，以如此高價標得，顯見地上權案買氣轉熱，未來此地有可能開發成商辦大樓或旅館。



財政部國產署標售台北市原「空軍官兵活動中心」設定地上權案，共吸引南山、新光、富邦、元大與全球等5家金融業者搶標；南山人壽搶先自行宣布得標，但元大銀行提出異議，強調已在投標期限內完成標單投遞，國產署最終宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。



這項標案權利金底價約36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作住宅使用。



信義全球資產經理王維宏表示，以往國產署北區地上權商業區土地標售案，均吸引壽險業、建築業前來角逐，此次為國產署第二次北區地上權標售，空官活動中心位於敦南商圈，是台北市近年來少見精華區土地，未來將可能開發商辦大樓或飯店，共吸引5家壽險業者，溢價率高達123%，元大商業銀開出高於底價約1.2倍的金額得標，顯現地上權買氣相當熱絡。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這次元大銀行以超過一倍以上的價格順利得標，推估是金控與壽險業者滿手現金，優質標的難尋所致。近期因B級辦公樓改為旅館，造成優質辦公室不足，加上北市重新檢討地上權地租與房屋稅，也是業者願意砸重金進場的重要因素。



徐佳馨表示，此案有不得作為住宅使用限制，可預見建商興趣缺缺，出手者果然是滿手現金的壽險金控業，估計未來較可能以飯店與商辦等複合開發為主。（編輯：林沂鋒）1070903