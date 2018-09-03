貿易緊張疑慮再起 亞股全面收黑

（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲股市本週以挫跌揭開序幕，美國總統川普威脅將再對中國輸美商品加徵關稅，加上美國和加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）陷入僵局，貿易緊張再度成為市場關切焦點。



股市上週伊始瀰漫的樂觀心理已被熟悉的恐懼感取代，美國總統川普周末推文抨擊加拿大，美加雙方貿易談判難以達成協議。



在美加談判修改1994年簽訂的NAFTA未果下，川普揚言將加拿大踢出新協議。



川普發推文說：「並無讓加拿大留在新NAFTA的政治必要性。在歷經數十年濫用後，如果我們無法達成對美國而言公平的協議，加拿大將會出局。」



美加5日將恢復談判，川普的憤怒推文似乎意在對加拿大談判人員擴大施壓。



川普上週還表示，一旦公眾諮詢期於6日結束後，華府將繼原先宣布對500億美元中國貨加徵關稅後，進一步對價值2000億美元的中國輸美商品施加關稅。



川普這番言論重燃中美這兩個全球最大經濟體爆發全面貿易戰的疑慮。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）則在8月31日警告，川普若對外國進口車輛加徵關稅，歐盟將予以報復。



此外，美國聯邦準備理事會（Fed）月底將召開決策會議，料宣布今年來第3度升息，分析師到時將從聲明中一窺聯準會是否在明年1月前宣布今年來的第4度升息。



亞股今天全面挫跌，日股日經指數收跌0.69%；香港恆生指數收挫0.63%；陸股上證綜合指數收跌0.17%；南韓首爾股市收挫0.68%；澳洲雪梨股市收低0.14%；紐西蘭威靈頓股市收跌0.60%；台灣加權股價指數收跌0.90%；雅加達收挫0.85%；新加坡股市收跌0.20%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070903