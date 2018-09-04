美股今年吸金力最強 台股後市看科技族群

（中央社記者田裕斌台北4日電）根據資金流向監測機構EPFR統計，今年至8月29日，美股資金淨流入金額擴大至72.26億美元，居全球之冠，投信分析，台股要有表現，關鍵在於科技股的走向。



安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，不論就國際情勢、經濟面、消息面或資金面，美國都是全球焦點；包括美墨達成協議、科技股大漲，美國第2季經濟成長率(GDP)上修至4.2%、創4年來新高，8月美國消費者信心指數表現創18年新高，美股基金受惠於市場樂觀氣氛蔓延，資金持續流入、且有擴大跡象，顯示市場信心持續增溫。



台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於美科技持續強勢表現、資金回流，全球晶圓大廠策略調整和全球處理器大廠決定將7奈米Vega繪圖晶片、7奈米Rome伺服器處理器的生產全都交由台灣廠商，以及蘋果新機即將問世等利多提振，外資擴大買超力道，科技股重返主流。



根據台灣證券交易所統計，外資上週連5日買超並擴大力道，合計近一周台股外資累計買超新台幣372.18億元，同時外資累計期貨淨多單重回4萬口以上。



廖哲宏指出，全球貿易摩擦波動仍然未決，短期資金面受到匯率波動以及投資氛圍影響，展望中長期，投資人仍應聚焦受惠長期成長趨勢以及有競爭力的產業與公司，包括雲端伺服器、ASIC、5G及汽車電子等利基族群，成長趨勢仍不變。



此外，台股短線受到川普欲儘快對中國大陸實施2000億美元關稅影響，加上指數逼近前波高點等因素，出現短線漲多賣壓，但低檔買盤仍屬強勁，且月線呈現翻揚，仍可望有所支撐。（編輯：張均懋）1070904