空官中心若開發商辦 商仲估創信義區外最貴

（中央社記者韋樞台北4日電）元大銀3日以82.01億元標下台北市仁愛路原「空軍官兵活動中心」土地。外商商仲表示，若此地開發為商辦，且不移轉容積，每坪平均租金將達4000餘元，將創信義區外最貴商辦紀錄。



財政部國產署標售台北市原「空軍官兵活動中心」設定地上權案，共吸引南山、新光、富邦、元大與全球等5家金融業者搶標；南山人壽搶先自行宣布得標，但元大銀行提出異議，強調已在投標期限內完成標單投遞，國產署最終宣布由元大銀以新台幣82.01億元得標。



這項標案權利金底價約36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作住宅使用。



外商商仲第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，空官中心土地總面積約1139.52坪，容積率513%，位於台北市中心復興南路及仁愛路口，為台北市僅存少見的精華區大面積國有土地，未來非常適合開發成低樓層的零售業及高樓層的商辦。



丁玟甄指出，以這塊土地的容積率計算，若不另外移轉容積，整棟樓連同地下室樓地板面積約1.1萬坪，地面樓層約9500坪，計算土地和建築成本來興建A級辦公大樓，這棟未來的商辦大樓每坪至少平均月租金4000餘元才有合理利潤，此價位不但創下仁愛路3段、4段附近辦公樓的高租金水準，更是北市信義區之外最高月租的A辦大樓。



丁玟甄說，不排除元大銀行移轉容積，才能擴大樓地板面積，月租金才可能降到3000餘元的水準。目前南京東路3段捷運南京復興站附近新完工未久的「宏盛國際金融中心」大樓，每坪月租金約3000元到3500元；民生東路和建國北路交叉口「國泰民生建國大樓」每坪月租也在3000元上下；信義區最新A辦南山人壽大樓低樓層月租金每坪約3000餘元，高樓層高達5000元。（編輯：張均懋）1070904