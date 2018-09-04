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MLCC族群震盪大 國巨一度失守600元關卡

發稿時間：2018/09/04 10:12

最新更新：2018/09/04 10:12

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件MLCC族群早盤走勢震盪，國巨600元關卡失而復得，華新科回檔修正後翻紅，禾伸堂反彈力守平盤。

MLCC台廠早盤一度由紅翻黑，其中國巨一度跌破600元關卡，最低來到592元，跌5.8%，隨後重回600元之上，來到623元，小跌0.9%。

華新科早盤震盪走跌，最低來到270元，跌4.7%，隨後反彈翻紅，在平盤283.5元附近整理。禾伸堂早盤最低來到155元，跌4.3%，隨後力守平盤162元。

美系外資法人日前報告指出，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）受惠價格環境強勢和獲利可期等因素，主要MLCC大廠包括韓國SEMCO、日本TDK、村田製作所（Murata）以及太陽誘電（Taiyo Yuden）進入季節性旺季，營運和股價表現可期。

此外另一美系外資報告指出，汽車電子、工業用以及iPhone帶動MLCC需求強勁，也拉升MLCC的平均銷售價格（ASP）。

法人指出，國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。

華新科自結8月合併營收61.55億元，月成長11.8%，比去年同期大增212.37%。華新科8月營收再創歷年單月新高。

展望被動元件應用市況，華新科日前指出，聯網車用級被動元件供應將持續吃緊，5G和週邊應用需求將明顯成長，全球被動元件供給持續受限設備交期、原材料以及有限的產業人才，在MLCC產品尤其明顯。被動元件供應將長期吃緊，未來成為常態。

禾伸堂先前指出，第3季MLCC產能可望擴充2成到3成。

全球積層陶瓷電容器產業主要大廠包括日本（Murata）、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：張均懋）1070904

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