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減少赤字穩定經濟 阿根廷推新撙節措施

發稿時間：2018/09/04 10:37

最新更新：2018/09/04 10:37

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（中央社布宜諾斯艾利斯3日綜合外電報導）阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）今天宣布新的撙節措施，包括撤除政府部門和課徵高額出口稅，以減少預算赤字和穩定經濟。

中間偏右的馬克里對全國發表演說時承認，阿根廷貨幣披索今年貶值超過50%後，國家正處於「非常時刻」。

馬克里在電視演說中表示：「我們必須面對根本問題：不能入不敷出，努力讓收支平衡。」

他承諾將簡化政府，將22個政府部門減至10個，以節省支出，並讓一半以上部門首長降級。

此舉對市場沒有出現立即影響，披索今天再跌3.5%，來到39.38披索兌1美元，跌回上週創紀錄的低點附近。

數以千計群眾在首都布宜諾斯艾利斯街頭示威，抗議政府撙節計畫。

阿根廷是全球最大玉米和大豆油出口國之一，親商的馬克里先前曾宣布削減主要穀物的出口稅。

富裕的農產品出口商如今將面臨出口稅增加，馬克里說：「我們知道這種稅不好，但我希望各位了解，這是緊急情況。」

他說：「我們希望那些有能力貢獻的人和那些出口商，能作出更多貢獻。」

阿根廷通膨25%，使許多人生活艱困，馬克里表示將分配更多援助給國內窮人，以安撫民心。

他說，「我們會藉由照顧最需要幫助的人，克服這場危機」，也承諾將「增加配給、提出糧食計畫並對某些商品價格設限」。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070904

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