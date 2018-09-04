川普再亮劍 美擬對中2000億美元產品加稅

美國總統川普3日改變行程留在白宮，處理貿易與國際議題。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓3日專電）白宮發言人桑德斯今天表示，美國總統川普今天改變行程留在白宮，處理貿易與國際議題。美國打算對中國價值2000億美元產品加徵25%關稅的大限就在6日，似已箭在弦上。



9月的第一個星期一是美國勞工節，按白宮慣例，川普的一些不公開行程也會有輪值的白宮隨行記者採訪，但他今天上午出門前臨時改變計畫，並未如週末時到自家高爾夫球場打球，而是留在白宮。



按美國貿易代表署（USTR）日前公告，美國打算對中國價值2000億美元（約新台幣6兆元）的商品課徵25%的關稅，產品範圍更廣，從石化產品、手提袋到半導體相關產品，接受公眾的書面意見將於9月6日到期。



彭博（Bloomberg News）則報導，桑德斯（Sarah Sanders）在簡短電子郵件回覆中指出，川普留在白宮特別就貿易及其他國際議題打了多通電話，但未具體詳述細節。



川普上週接受彭博訪問時，未否認對中國產品擴大加徵關稅會有下一步行動，他當時還批評北京操控人民幣匯率，藉以緩解美中貿易戰對中國經濟造成的影響，對美國不公平。



川普希望盡快啟動對中國另加碼2000億美元產品課稅的措施，按往例，公眾意見截止日後宣布採取外界認為是「美中關稅戰2.0版」的措施，真正生效日期會經過一段時間。



美國對中國總價值500億美元的產品課徵25%的關稅分兩次、於7月6日及8月23日實施，美中貿易戰開打以來談判始終未見成效，川普對中國不改變貿易作為失去耐性，已多次喊話要中國改變不公平作為。



不只對中國，川普的貿易戰手法就算對近鄰加拿大也毫不留情，他上週逕自宣布北美自由貿易協定（NAFTA）的重新談判過程中，美國已與墨西哥達成修改共識。USTR當時指出，包括在勞工薪資、市場准入範圍都是超越「跨太平洋夥伴協定」（TPP）標準，是21世紀現代化的貿易協定。



川普選擇先對談判籌碼較少的墨西哥下手，但美國和加拿大未能在勞動節假期前達成共識，雙方同意5日續談，墨西哥疾呼盼加拿大留在協定中。不過，川普揚言和加拿大要是談不攏，他會直接以美墨貿易協定取代NAFTA，沒有加拿大也無妨，還警告國會別對貿易協定指手畫腳。



川普政府偏愛雙邊貿易協定勝過多邊機制，有分析認為，美國急於藉升級版的NAFTA來設定標準，目的是逼中國改革貿易方式，擴大開放市場。



另一方面，按照「貿易授權法」（TPA），國會須對行政部門達成的貿易談判進行「不能修改協議內容」的投票表決；而川普政府去年通知國會對NAFTA啟動重新談判，沒有加拿大的NAFTA升級版，能否送交國會有變數。



TPA規定，美國行政部門在啟動對外貿易談判前的90天，得先通知國會；達成共識要簽署貿易協定前的90天，也得通知國會，並向美國國際貿易委員會（USITC）通知協定細節，並於簽署前60天公布文本。（編輯：陳惠珍）1070904