蘋果新機將成焦點 瑞信論壇5日台北登場

（中央社記者吳家豪台北4日電）由瑞信與臺灣證券交易所主辦的第19屆瑞信亞洲科技論壇將於9月5日到7日在台北舉行，今年將有逾100家亞洲及全球科技公司參加，預期將關注蘋果新機發表、半導體等焦點。



確定出席第19屆瑞信亞洲科技論壇（Asian Technology Conference，ATC）的台灣企業約85家，蘋果供應商包括大立光、台積電、可成、和碩都將與會，有助於投資人在美國時間9月12日的蘋果發表會前夕推敲供應鏈出貨進度。



其他將出席論壇的台灣科技公司包括被動元件廠國巨，以及半導體族群環球晶圓、聯電、穩懋等，預期也將成為投資人關注焦點。



瑞信與臺灣證券交易所將在9月5日論壇開幕首日舉辦媒體說明會，由瑞信大中華區執行長兼亞太區融資部主管杜英樹（Carsten Stoehr）與臺灣證券交易所總經理簡立忠為本屆瑞信亞洲科技論壇揭開序幕。



另外，本次媒體說明會將由瑞信亞洲科技研究部門主管尼堅（Manish Nigam）、台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）、台灣市場策略與金融證券研究董事許忠維共同分享瑞信對亞洲整體、科技產業及台灣市場的分析與投資展望。（編輯：鄭雪文）1070904