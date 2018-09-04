/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

蘋果新機將成焦點 瑞信論壇5日台北登場

發稿時間：2018/09/04 11:07

最新更新：2018/09/04 11:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北4日電）由瑞信與臺灣證券交易所主辦的第19屆瑞信亞洲科技論壇將於9月5日到7日在台北舉行，今年將有逾100家亞洲及全球科技公司參加，預期將關注蘋果新機發表、半導體等焦點。

確定出席第19屆瑞信亞洲科技論壇（Asian Technology Conference，ATC）的台灣企業約85家，蘋果供應商包括大立光、台積電、可成、和碩都將與會，有助於投資人在美國時間9月12日的蘋果發表會前夕推敲供應鏈出貨進度。

其他將出席論壇的台灣科技公司包括被動元件廠國巨，以及半導體族群環球晶圓、聯電、穩懋等，預期也將成為投資人關注焦點。

瑞信與臺灣證券交易所將在9月5日論壇開幕首日舉辦媒體說明會，由瑞信大中華區執行長兼亞太區融資部主管杜英樹（Carsten Stoehr）與臺灣證券交易所總經理簡立忠為本屆瑞信亞洲科技論壇揭開序幕。

另外，本次媒體說明會將由瑞信亞洲科技研究部門主管尼堅（Manish Nigam）、台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）、台灣市場策略與金融證券研究董事許忠維共同分享瑞信對亞洲整體、科技產業及台灣市場的分析與投資展望。（編輯：鄭雪文）1070904

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP