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台股一度彈上萬一 被動元件上沖下洗

發稿時間：2018/09/04 11:09

最新更新：2018/09/04 11:09

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）華新科自結8月合併營收再創單月新高，被動元件多軍重燃信心，但籌碼面依舊成為干擾因素，在被動元件上沖下洗下，台股早盤一度衝上11000點，而後拉回。

截至10時45分，加權股價指數上漲21.39點、為10985點，成交值新台幣603億元。

國巨盤中再跌破600元大關，華新科也在月線282元支撐掙扎，類股也爆出大量，激勵台股量能可望較昨天略增。

除了被動元件吸引人氣外，光學族群今天也是盤面焦點，股王大立光再度站上4800元整數關卡，帶動玉晶光、先進光、亞光有轉強跡象；功率放大器(PA)族群則再穩懋率先亮燈漲停下，全新、宏捷科跟進表態。

分析師表示，台股昨天大跌近百點，所幸並未爆出下殺量能，加上今天包括陸股、美股電子盤穩在平盤之上，空方追殺力道暫歇，月線10891點估有支撐，在外資對台股看法中性偏多下，台股短線仍看國際股市臉色，個股若8月營收有令人驚艷的表現，則有機會突圍而出。

此外，櫃買指數則是陷入破底危機，昨天的帶量長黑對反彈格局造成破壞，雖然上市指數有外資撐盤，但內資資金有退潮跡象，重擊櫃買指數多頭信心，今天雖有反彈走勢，但量能隨即萎縮，後市有待觀察。（編輯：張均懋）1070904

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