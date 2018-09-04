開工建照使照三量齊揚 專家:房市止跌訊號

（中央社記者韋樞台北4日電）房市自2014年下半年反轉向下，已歷經4年空頭，不過根據內政部的統計，今年上半年開工量和使照量交叉向上，同步呈現建照、使照、開工三量齊發，專家指出，這是房市止跌訊號。



依據內政部最新統計，自2017年第2季，反映供給量指標的「建築執照量」1萬8923棟，與使用執照量1萬8442棟開始交叉向上，並於第3季起建照核發量穩定呈黃金交叉向上趨勢。



吉家網不動產董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，今年上半年建照核發量達5萬8825戶，創下自2015年以來的同期新高，年增約54%，甚至比近5年的最低點2016年暴增6成。



同時反映建商推案信心的開工量4萬6674棟，不但於今年上半年與使照核發量4萬5898棟呈交叉向上，同時亦是4年來新高，比去年同期增加40%。李同榮認為，這是市場明顯的止跌跡象，代表建商認為房市最壞的狀況已過，陸續清理手上餘屋後，開始買地推案，並積極於推案後陸續開工。



另外，上半年的使用執照核發量4萬5898棟也年增19.7%，並寫下10年來新高。



李同榮指出，這波房市在打底過程中，觀察餘屋去化率非常重要。從2015年至今使照核發高峰量達33.7萬戶，累積數年的餘屋量也超過十萬戶以上，雖然市場購屋信心指數上升，全台數年來遞延性買盤積壓近十萬戶逐漸出籠，但餘屋若去化率不佳，建商又持續大量推案，未來兩年若無重大利多，市場會陷入小漲小跌的盤整格局。（編輯：郭萍英）1070904