白宮顧問：美中郵費不公 美企處嚴重競爭劣勢

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮貿易顧問納瓦洛撰文指出，透過美國郵管局將包裹從洛杉磯送到紐約的郵資，比從北京寄相同包裹到紐約還貴，這樣失衡的情況會讓美國小型企業和製造商處於嚴重的競爭劣勢。



白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）寫道，這個情況讓美國郵政管理局（USPS）和消費者每年花費數以百萬計美元，總統川普正採取行動解決這種差異。



川普最近下令國務院利用萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）本週在衣索比亞召開的特別會議，就「終端費」規定重新談判。終端費是目的地郵政機關向寄件地郵政機關，就需要其處理和派遞的郵件所收取的費用。



美國企業或製造商從洛杉磯快遞約453公克的包裹到紐約，需支付7美元（約新台幣216元）到9美元運費。不過，根據終端費收費制度，相同的包裹從中國寄出，遞送相同地區，美國郵管局卻只收到約2.5美元。2公斤的包裹郵資為19到23美元，中國郵政卻只要付5美元。



總部位於瑞士的萬國郵政聯盟共有192個成員，負責監督國際間郵件往來情況。中國郵政對世界各國遞送為數可觀的小件包裹，根據萬國郵政聯盟目前的終端費收費制度，中國郵政以對包括美國在內許多成員國不公平的費率遞送貨物。



萬國郵政聯盟架構未能正確計算美國郵管局處理從中國遞送的許多小件包裹所產生的成本。因此，在相同服務下，從中國運送到美國的小件包裹郵資，會遠比美國郵管局向美國寄件人收取的郵資便宜。



這些差異造成電商市場價格嚴重失真。中國公司透過亞馬遜或阿里巴巴等網路商店販售山寨品給美國消費者，要比美國商家運送正品到消費者手中的費用便宜，通常是有可能的。



除此之外，每有一件發自中國的小件包裹抵達美國，美國郵管局估計就損失1美元，美國出口商寄送郵件的費用甚至遠高於成本。這可能會讓一些美國商家被擠出其他市場，使美國貿易逆差情況惡化。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070904