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生醫結合大數據 吳政忠：台灣很有機會

發稿時間：2018/09/04 12:51

最新更新：2018/09/04 12:51

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（中央社記者朱則瑋、韓婷婷台北4日電）行政院政務委員吳政忠今天說，台灣有最好的健保制度及優秀人員，健保的大數據加上醫護人員使用經驗，有助提升生醫競爭力，台灣在這方面很有機會。

行政院生技產業策略諮議委員會議今天在台北國際會議中心舉行，吳政忠、中央研究院長廖俊智、科技部長陳良基等人出席，邀請產學界知名人士就「全球生醫產業前瞻未來」、「台灣生醫產業創新格局」及「培育跨領域人才，引領科技整合」三大議題發表專業見解及建議。

吳政忠在致詞時說，在網路社會，有資料、數據就是王道，台灣有全世界最好健保制度，以及最優秀醫事人員，把健保數據整合成平台，建立完整資料庫，未來跟新科技結合，醫護人員端使用者經驗回傳的訊息，也為台灣生醫創新科技帶來很大機會，有助提升競爭力。隨著新科技演變，生醫產業有關藥品、醫材、健康照護的邊界會越來越模糊，很多新東西及商機會冒出來。

吳政忠指出，去年的生技產業策略諮議委員會議，找來金管會、財政部等單位參與，經過一年時間已經有不少突破進展；人才方面，科技部成立國際產學合作聯盟從海外引進人才，金管會也放寬投資法規，讓資金挹注到位，提升生醫產業規模及能量，這些僅是踏出一小步而已，未來路還很長，還要繼續往前踏出更大一步。（編輯：張均懋）1070904

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