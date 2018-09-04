商業服務業景氣明年1月止降略升 復甦仍弱

（中央社記者廖禹揚台北4日電）財團法人商業發展研究院今天發布台灣商業服務業景氣循環綜合指標，預測台灣商業服務業景氣明年1月將止降略升，服務業市場內需衰退風險稍減，但復甦力道仍微弱。



台灣服務業景氣在去年5月復甦，商研院指出，景氣同行指標循環綜合指數實際值在今年6月首度超越100，達到100.0801，歷經14個月復甦才超越長期趨勢，較2013年8月至2014年5月，以及2009年8月至2011年1月的復甦力道來得微弱。



商研院表示，領先指標綜合指數於第2季連續下降3個月後，7、8月推估止降轉升，呈現震盪現象，預測同行指數將在明年1月止降略升。



商研院分析，領先指標中的民間實質固定資本形成、失業給付初次認定受理件數、商業服務業僱用淨進入率循環指數在第1季出現走降，導致同行指標循環綜合指數於10月份首見復甦後的止升轉降訊號。



進入第2季後，代表投資的子指標連續上升，並預估在7、8月持續上升，代表就業的2個子指標雖然第2季續見下降，但7、8月推估將回升，預測明年1月同行指標循環綜合指數可望回升；不過，商研院指出，同行指標子指標走勢各部門強弱互見，綜合指數復甦力道有限。



其中金融與保險業實質GDP循環指數復甦力道較強，但波動幅度大，批發零售業實質GDP循環指數與住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費金額循環指數相對平穩；服務業受僱員工人數循環指數在去年10月出現底谷後，今年2月又碰頂轉降，6月實際值已降至99.6149，為表現最不穩定部門。



商研院表示，根據國際景氣循環是否同步化研究，只有如1970年代石油危機及2008年金融海嘯這類重大世界經濟危機，才會使各國景氣循環同步化，一般而言各國會依經濟結構、對外貿易連結、國際金融融合、財政結構、經濟政策等狀況，有不同景氣循環，而台灣經濟顯具波動性與脆弱性。



商研院建議，台灣拚經濟同時也要拚結構轉型，以價值、服務驅動取代技術、製造驅動，經濟與企業的數位轉型成為經濟再發展的原動力。（編輯：張均懋）1070904