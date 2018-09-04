生技醫療結合AI 產學界：台灣擁有金山銀山

（中央社記者韓婷婷、朱則瑋台北4日電）醫藥產業面對新興科技潮流，精準醫療加人工智慧已是產業發展前瞻趨勢，中國醫藥大學副校長趙坤山表示，台灣生技醫療結合AI發展產業擁有金山和銀山。



行政院生技產業策略諮議委員會議今天在台北國際會議中心舉行，行政院政務委員吳政忠、中央研究院長廖俊智、科技部長陳良基等人出席，邀請產學界知名人士就「全球生醫產業前瞻未來」、「台灣生醫產業創新格局」及「培育跨領域人才，引領科技整合」三大議題，發表專業見解及建議。



台北醫學大學教授閻雲表示，台灣發展生技醫療的契機，在於以臨床資訊為基礎發展，結合精準醫療與人工智慧、完善法規環境，以及上市審查加速新藥、新醫療技術的開發、健全投資環境，鼓勵新創事業及跨領域或結盟合作，基因定序的技術突破及成本下降將強化精準醫療的發展基礎。



趙坤山認為，台灣可以從未滿足的醫療需求建構生醫產業新利基，在人口老化的趨勢下，青春永駐、長生不老、藥到病除都是重要需求，在白熱化的國際競爭下，台灣特色在於擁有完整的健保資料及約1.8萬間的基層醫療診所，等於是座擁金山及銀山。



如何善用超過一萬個實體店面的優勢，提供點、線、面的全方位服務，結合台灣特色醫療網絡資源，搭配健保體系，提供AI產業發展的新場域，深化醫病資料數位結構化，以培育數位醫療生醫產業是台灣極需建構的新利基。



趙坤山指出，未來世界是強調創新、創意與服務為導向，醫療行業也是，未來有很多創業型服務公司，在台灣會越來越常見，跟台灣當地醫療院所、人才結合，就可以有很多火花產生。他相信制度可以改變行為，而行為決定特質，台灣不應讓學測高分的人才(醫師)最後倫為「核刪達人」。



台灣大學教授王崇智認為，台灣非大國，當一個小孩玩具太多時容易失焦，下一波科技與產業的發展方向，應以提供以人為本的前瞻性問題解決之道為主軸。以前各種產業，基本上是現在技術元件，跨領域是避免不了的趨勢。



目前的健康檢查只能對你過去的健康狀況做出報告，未來的健檢則是對你未來有可能發生的問題做出預測性的檢查。如果整合AI與精準醫療，以創新的商業模式，引導創新創業方向，提升台灣高科技、生物科技實力，增加長壽人口，且是「健康的長壽」，才能將嬰兒潮老化的危機化為轉機。



財團法人台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾表示，人工智慧本身不會有任何結果，必須跨領域結合才能創造價值。他提醒，過去台灣產業以硬體代工為主，大家習慣自己躲起來做自己的東西，申請自己的專利，但生技醫療產業大不同，必須是敞開大門與國際大廠結盟合作。（編輯：張良知）1070904