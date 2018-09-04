新興市場債務將到期 土耳其危機只是開端

（中央社伊斯坦堡4日綜合外電報導）2008年經濟大恐慌發生10年後，主要開發中經濟體債務負擔不斷加重，促使各界擔心新一波危機可能爆發，嚴重程度恐遠遠超過土耳其金融危機，專家說，土耳其危機只是個開端。



「華盛頓郵報」（WP）報導，若干經濟學家說，巴西、南非、俄羅斯和印尼等國都可能陷入債務危機，而土耳其里拉崩盤重創投資人信心只不過是先例。里拉今年已貶值超過40%。



馬里蘭大學（University of Maryland）經濟學教授卡倫里-歐茲昌（Sebnem Kalemli-Ozcan）說：「土耳其不是最後，而是開始。」



儘管阿根廷貨幣披索上週跌至歷史新低，促使阿根廷要求國際貨幣基金（IMF）加快撥發500億美元紓困貸款，但以現階段而言，很少專家認為更廣泛危機已迫在眉睫。



然而，這些經濟學家表示，自2008年爆發金融海嘯以來，全球債務大幅增加，各界應該更認真看待金融傳染的風險，這可能壓垮美國出口企業，導致股市暴跌，重創美國。



根據麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute），全球債務總額已從經濟大衰退（Great Recession）前夕的97兆美元增至169兆美元，規模十分龐大。



過去發生的債務危機首先衝擊美國家庭，接著席捲希臘等揮霍無度的歐洲政府，這一次，借入大筆美元和歐元的新興市場企業成了各界憂心的焦點。



以土耳其為例，企業和銀行近幾年來大量借錢，為興建橋梁、醫院、發電廠甚至是容納郵輪的巨大港口籌措資金。



在美國聯準會和歐洲中央銀行維持低利率之際，外國投資人，尤其是歐洲銀行紛紛提供巨額貸款，以尋求這些市場提供更多回報。



財富管理公司Gluskin Sheff首席經濟學家羅森柏格（David Rosenberg）說：「我們該做的是修正債務泡沫，卻在製造更多債務。」



這些帳單即將到期，土耳其和其他開發中國家的借款人可能無力償還借來的美元和歐元。



有一部分原因是美國經濟穩健成長，促使聯準會持續升息。美元走強、里拉走貶，意味土耳其借款人償還美元債務的成本越來越高。在今年初，償還10萬美元需要37萬9000里拉，如今則要66萬多里拉。



自2011年開始便不斷警告土耳其恐陷入危機的Pi Economics經濟學家提姆．李（Tim Lee）說：「意外之財已不復存在。」



土耳其危機在好轉前，還可能進一步惡化。根據國家統計局，過去一年來，消費者物價已攀升17.9%，生產者物價據報也上漲超過32%，可以肯定的是通膨還會加劇。



即使土耳其貨幣問題不會引發全球危機，也很難避免衝擊。



麥肯錫研究共同執筆人隆德（Susan Lund）說：「我們仰賴新興市場推動全球經濟成長，其中有部分是出於信貸擴張。」「這將吃掉一部分成長，對美國、歐洲和全球經濟構成衝擊。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070904