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印度線上點餐服務熱 騰訊有意投資Swiggy

發稿時間：2018/09/04 13:55

最新更新：2018/09/04 13:55

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（中央社記者康世人新德里4日專電）印度線上點餐送餐服務受歡迎，其中一家佼佼者Swiggy最近正準備融資5億到7億美元，中國知名網路企業騰訊希望參與大部分融資。

印度「經濟日報」（Economic Times）今天報導，一旦融資成功，Swiggy的估值將達到25億到30億美元。

報導也指出，Swiggy的融資計畫預料仍需要3到4個星期才能落實，Swiggy現有投資者日本軟體銀行（Softbank）尚未表態是否參與這輪融資，其他投資者包括南非的Naspers、中國美團點評、美國對沖基金Coatue Management和DST Global預料將參與融資。

報導說，北京的投資公司高瓴資本（Hillhouse Capital）、美國的泛大西洋資本（General Atlantic）和香港泰伯恩資本（Tybourne Capital）也都是潛在的投資者。

印度由於國土遼闊且人工便宜，外送餐飲服務發達，在智慧型手機逐漸普及使得印度城市進入網路經濟時代後，線上點餐送餐服務蓬勃發展，目前已有Swiggy、Zomato及Uber Eats、Foodpanda經營這塊市場，競爭相當激烈。由於前景看好，吸引很多國際投資人投資。

Swiggy今年2月才完成一億美元的融資，Naspers是主要投資者，中國美團點評首次參與Swiggy融資。

根據報導引述資料，上述4家主要線上點餐送餐服務業者8月訂單金額，Swiggy居第一，其次依序是Zomato、Uber Eats和Foodpanda。（編輯：陳惠珍）1070904

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