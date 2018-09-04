/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網

颱風燕子風雨大 關西機場傳大範圍淹水災情

>rss

微軟AI夠犀利 自動找出駭客威脅

發稿時間：2018/09/04 14:56

最新更新：2018/09/04 14:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北4日電）微軟全球資安技術長凱利表示，傳統資安部署模式已趕不上日新月異的攻擊手法，微軟智慧資安解決方案結合人工智慧（AI）與機器學習能分析大量安全情資，自動預測未知駭客威脅。

微軟2018年度資安大會今天在台北登場，以「打破防禦框架．顛覆資安象限」為主題，吸引上千位來自產、官、學、研領域的資安相關人員報名，並邀請微軟全球資安技術長凱利（Diana Kelley）首度來台分享企業如何應對安全威脅。

擁有25年資安領域經驗的凱利說，微軟要做到的不僅是保護微軟本身的資料安全，更要將安全建構在微軟所提供的產品與服務，協助合作夥伴和用戶保護資料、系統與設備。

凱利表示，微軟每年投資超過10億美元（約新台幣307億元）的研發資源在安全相關專案，透過人工智慧、機器學習、平台及攜手合作夥伴，在產品及服務中內建資安防護功能，提供更完整全面的資訊安全並強化智慧資安。微軟智慧資安能識別與偵測已知威脅，以自動化迅速採取補救行動，主動偵測進階威脅與漏洞。

在微軟的智慧資安解決方案中，「智慧防護」是為行動裝置及端點設備提供防護與管理工具；「智慧偵測」是以進階偵測新技術提早發覺攻擊和入侵行為；「智慧回應」是微軟運用人工智慧、機器學習去執行大數據分析，對於可能的威脅執行停權、阻擋或即時回報，並提供進階資訊協助調查，避免威脅再次發生。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理周文英指出，過去全世界專注的都是如何保護資料安全，但事實證明只有防護是不夠的，偵測和回應更重要；在數位轉型的戰爭裡，安全不再只是防護，而是讓企業是否能夠生存的最大關鍵。（編輯：鄭雪文）1070904

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP