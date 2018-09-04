微軟AI夠犀利 自動找出駭客威脅

（中央社記者吳家豪台北4日電）微軟全球資安技術長凱利表示，傳統資安部署模式已趕不上日新月異的攻擊手法，微軟智慧資安解決方案結合人工智慧（AI）與機器學習能分析大量安全情資，自動預測未知駭客威脅。



微軟2018年度資安大會今天在台北登場，以「打破防禦框架．顛覆資安象限」為主題，吸引上千位來自產、官、學、研領域的資安相關人員報名，並邀請微軟全球資安技術長凱利（Diana Kelley）首度來台分享企業如何應對安全威脅。



擁有25年資安領域經驗的凱利說，微軟要做到的不僅是保護微軟本身的資料安全，更要將安全建構在微軟所提供的產品與服務，協助合作夥伴和用戶保護資料、系統與設備。



凱利表示，微軟每年投資超過10億美元（約新台幣307億元）的研發資源在安全相關專案，透過人工智慧、機器學習、平台及攜手合作夥伴，在產品及服務中內建資安防護功能，提供更完整全面的資訊安全並強化智慧資安。微軟智慧資安能識別與偵測已知威脅，以自動化迅速採取補救行動，主動偵測進階威脅與漏洞。



在微軟的智慧資安解決方案中，「智慧防護」是為行動裝置及端點設備提供防護與管理工具；「智慧偵測」是以進階偵測新技術提早發覺攻擊和入侵行為；「智慧回應」是微軟運用人工智慧、機器學習去執行大數據分析，對於可能的威脅執行停權、阻擋或即時回報，並提供進階資訊協助調查，避免威脅再次發生。



台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理周文英指出，過去全世界專注的都是如何保護資料安全，但事實證明只有防護是不夠的，偵測和回應更重要；在數位轉型的戰爭裡，安全不再只是防護，而是讓企業是否能夠生存的最大關鍵。（編輯：鄭雪文）1070904