打造農機Uber 農委會整合代耕機械和人力

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）農委會主委林聰賢與桃園市長鄭文燦，今天出席在桃園舉辦的「各縣市農業機械耕作服務協會授旗典禮暨自創品牌農產品發表會」，希望透過機耕服務平台的設立，協助發展新農業。



林聰賢受訪表示，「農業機械耕作服務系統」又稱為農機Uber，平台將協調各區需求，提供機耕服務業者資訊查詢功能，結合「農務e把抓」平台，透過「資訊化」查詢各項機耕服務，提升農機使用率降低生產成本，改善農業缺工問題。



林聰賢表示，國內農業長期以稻作為主，台灣領有使用證的農機約20萬台，農委會今年度輔導14縣市成立「農業機械耕作服務協會」，今天更邀請全國超過500位會員舉辦授旗，透過「組織化」整合各地區機耕服務者，擴大服務範圍。



鄭文燦表示，小農的友善生產，需大型產銷班協助推銷以提升產值，「農業機械耕作服務系統」平台從代耕中心轉型而來，透過網路整合代耕機械和人力，提高農機使用效率，相信將是桃園發展新農業的最好幫手。



鄭文燦指出，市府4月舉辦的「2018桃園農業博覽會」，由農委會設置「創新農機館」，展現台灣農業機械實用、智慧和環保的特質，建議明年可規劃展售小型園藝機具，開設「農業再生館」，讓再生社區產生的新力量和文化，並以展覽的方式呈現在民眾面前。（編輯：李錫璋）1070904