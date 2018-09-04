歐洲央行前總裁示警 金融體系如2008年脆弱

（中央社巴黎4日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）前總裁特瑞謝（Jean-Claude Trichet）回顧2008年全球金融危機，他提出警告說，過多債務使得全球金融體系如同10年前一樣脆弱。



特瑞謝2003年至2011年擔任歐洲央行總裁。他在媒體訪問中表示：「現在的共識是已開發經濟體負債程度過高，是引發2007年到2008年全球金融危機的關鍵因素之一。」



來自法國的特瑞謝指出：「已開發國家的債務成長已經減緩，尤其是私人債務的部分，但這種放緩已被新興國家債務的加速增長所抵消。」



「這使整個全球金融體系至少跟2008年一樣脆弱，甚至更為脆弱。」



美國投資銀行雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc）2008年9月破產，當時特瑞謝是歐洲央行第2任總裁，而歐洲央行已成立將近10年。雷曼破產時間被普遍視為全球金融危機的引爆點。



特瑞謝回憶道：「我目睹金融危機的真正開端，這場危機在2007年8月9日上午席捲全球，那時我們面臨歐元區貨幣市場全面中斷。」



特瑞謝說，到了雷曼兄弟開始崩潰時，他和多國央行總裁，包括時任美國聯邦準備理事會（Fed）主席的柏南奇（Ben Bernanke），「非常清楚我們正見證一場全面性的重大全球危機」。



他指出：「我們說雷曼的破產將帶來災難性後果，但我明白如果民間部門沒能找到解決方案，美國政府就不會出手拯救雷曼兄弟。」



特瑞謝還說，雷曼兄弟或許是華爾街最小的投資銀行，但「它是第二次世界大戰以來最嚴重金融危機的引爆者」。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070904