中油第三接收站面積大減 初期供氣目標不變

（中央社記者廖禹揚台北4日電）中油第三天然氣接收站開發案8月底再提出迴避替代修正方案，開發面積由最初232公頃減至23公頃。中油表示，2023年初先供氣50萬噸目標不變，全量供應時程可能受面積縮減影響。



中油副總經理方振仁說明，原本規劃的232公頃包括工業區及氣化區開發面積，修正方案取消工業區開發規劃，並將環團擔心施工期間可能影響藻礁生態的原氣化區併入儲槽區及外海填區，並將規劃興建的4座儲槽分出2座移至外海填區。



方振仁表示，原儲槽區在修正後併為儲槽及氣化區，若環評順利在9月過關，2023年初供氣50萬噸、全年100萬噸目標時程將不受影響；但後續在外海填區興建的儲槽及氣化區，必須待填海工程完成後才能施作，會影響後續供氣時程。中油內部評估，原定2024年7月全年供氣300萬噸目標可能受影響，延至2025年。



商研院今天舉辦能源轉型與第三接收站開發計畫專家座談會，中央大學資訊管理系教授薛義誠也關心第三接收站開發面積縮減後可能影響操船區限縮；方振仁會後說明，港區部分並未調整，仍保有足夠操船空間。



第三接收站開發案涉及大潭藻礁生態保育，爭議不斷，興建時程一延再延，在20年前就曾參與此案海岸地形變遷研究的台灣大學工程科學及海洋工程學系名譽教授林銘崇表示，做工程考慮到環境是天經地義的事，但並非都不能改變，「重點是要調和」。



林銘崇認為，中油提出的修正方案已做了大幅度修正，考量工程設計、施工過程考量及未來營運，開發面積縮減到23公頃「已經是奇蹟了」。林銘崇建議，中油可採用有孔式結構物，並進行進一步監測報告，確保與當地生態更密切融合。（編輯：張良知）1070904