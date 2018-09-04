勞動基金7月賺625億元 累計獲利破千億

（中央社記者余曉涵台北4日電）根據勞動部勞動基金運用局最新統計，整體勞動基金截至7月底止，整體基金規模為新台幣3兆8928億元，累計獲利1170億元，收益率3.22%，其中7月單月就賺進625億元。



勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹說，截至7月底止，整體基金規模為3兆8928億元，7月單月獲利625億元，今年累計至7月收益數為1170億元，收益率3.22%。



勞動基金截至107年7月底止規模為3兆8928億元，其中，新制勞退基金規模為2兆986億元，舊制勞退基金規模為9227億元，勞保基金規模為7269億元，就保基金規模為1209億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。



新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為3.14%、4.15%、2.74%、1.44%、0.55%及1.61%。另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3206億元，收益數為80.8億元，收益率為2.78%。



劉麗茹表示，下半年全球主要央行貨幣政策已經開始採取漸進式緊縮政策，加上美國升息、美中貿易戰等不確定因素，基金局將會密切掌握全球金融情勢。（編輯：黃于）1070904