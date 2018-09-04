銀行高利搶美元 匯豐半年期定存4%吸睛

（中央社記者邱柏勝台北4日電）市場預期美國聯準會（Fed）下半年升息兩次，加上全球貿易戰激發避險情緒，帶動美元走強。銀行瞄準投資人增持美元趨勢，紛推出美元優利定存，匯豐銀更推出年息4%的「市場最優」定存專案。



美國日前公布第二季經濟成長率（季增年率）4.2%，創2014年以來最快增速，主因景氣復甦，包含蘋果、微軟、谷歌等企業的財報皆優於預期，帶動美股走揚。



而MSCI全球指數中，美股占比約6成，因此指數雖然不斷走揚，但受惠企業獲利提升，本益比仍在合理區間，因此吸引投資人青睞，資金持續流向美國，加上升息預期，也導致今年以來美元呈現強升走勢。



銀行看好美元持續走強，紛紛推出高利定存方案，包含本土銀行的台銀、土銀，外商銀行的花旗、星展與匯豐，都推出利率逾2%的美元高利定存，而匯豐銀行今天宣布推出6個月期年利率4%美元定存專案，是市場上少見有4%的高利定存。



匯豐銀行表示，本次推出的美元高利定存方案，客戶單筆承作金額最低為等值新台幣60萬元，每人最高承作上限等值新台幣300萬元。匯豐銀行表示，活動總額度為等值60億台幣（2億美元），即日起至10月31日止，若承作額滿，活動可能提前結束。



面對當前經濟情勢，匯豐銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉建議，民眾理財規劃可採用財富保全（低報酬低風險）、財富累積（中報酬中風險）、財富增長（高報酬高風險）三者並重的「財富金三角」概念進行資產配置。



匯豐銀行個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，民眾可依照個人風險屬性，區分為積極型、穩健型與保守型三類。積極型客戶可放較多資金在投資市場，強化財富成長；穩健型客戶應財富累積與財富保全並重；保守型客戶則可適度增加財富保全部位。（編輯：林沂鋒）1070904