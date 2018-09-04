亞股漲多跌少 投資人審慎關注貿易爭端發展

（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市經過近日挫跌走勢後，今天漲多跌少，市場投資人仍謹慎關注美國與貿易夥伴中國及加拿大貿易爭端的最新發展。



華爾街股市昨天適逢勞動節休市一天，亞股因此少了誘因帶動交易量，但投資人進場承接重挫的個股。



而美國總統川普表示，他想在本週結束前對中國價值2000億美元的輸美商品加徵關稅，依舊令市場緊張不安。



阿根廷幣披索和土耳其幣里拉持續重貶，也讓市場越來越擔心新興市場貨幣。



香港恆生指數收盤上漲0.94%；連跌5天的上證綜合指數今天止跌回穩，收盤彈漲1.10%。



至於其他亞洲股市，新加坡股市收盤漲0.1%，南韓首爾股市收漲0.38%。紐西蘭威靈頓股市和台北股市皆上揚。澳洲雪梨股市收盤跌0.28%，日股日經指數收跌0.05%。



市場現在密切關注川普接下來的行動。川普上週表示，一旦公眾諮詢期於6日結束後，華府將繼原先宣布對500億美元中國貨加徵關稅後，進一步對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅。



此外，美加官員上週未能就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，明天將重返談判桌。川普日前推文揚言，要將加拿大踢出新NAFTA。



墨西哥和美國已經就修訂NAFTA達成協議。



美國7日將公布市場關心的就業數據，投資人將從中一窺美國聯邦準備理事會升息動向的線索。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070904