LINE Pay一卡通出狀況 金管會：系統與頻寬問題

（中央社記者邱柏勝台北4日電）「LINE Pay一卡通帳戶」昨天風光上線，但不少使用者反映綁定銀行帳戶時出現問題，甚至有民眾綁定銀行帳戶後，收到另一家銀行的回饋金。對此金管會表示，經查是系統與頻寬問題。



銀行局指出，一卡通已向銀行局說明，針對銀行誤發的回饋金，不會向民眾收回，且保證民眾個資不會外洩。至於是否處分一卡通，將先請一卡通「書面」說明。



「LINE Pay一卡通帳戶」昨天上線，可儲值、生活繳費、用戶間轉帳與分攤付款，以及可用來搭乘大眾交通工具的乘車碼等新功能。由於台灣的Line使用人數眾多，LINE Pay一卡通帳戶上線後，隨即吸引廣大民眾申請綁定，然而卻有不少民眾花了許多時間，仍無法綁定帳戶，引發怨言。此外，甚至有民眾在綁定銀行帳戶時，明明綁定的是A銀行帳戶，但卻收到B或C銀行發放的回饋金，質疑自己個資外洩。



對此，金管會銀行局副局長莊琇媛指出，LINE Pay一卡通綁銀行帳戶出現問題，主因是「系統」與「頻寬不夠」的問題，導致許多民眾申請註冊失敗。



莊琇媛說，據一卡通表示，頻寬不夠主要是低估了民眾綁定帳戶的踴躍度，「沒預期到這麼大量」，但昨天晚上已經解決頻寬問題。至於綁帳戶回饋金優惠錯誤，今天也已經解決。



至於發錯的回饋金，銀行是否會向民眾收回。莊琇媛表示，一卡通已向銀行局表示，發錯的回饋金優惠不會回收，民眾可以使用。一卡通也保證，發錯回饋金是系統問題，民眾不用擔心個資外洩。（編輯：黃國倫）1070904