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經理人：新興市場債相對便宜 投資時機正好

發稿時間：2018/09/04 18:54

最新更新：2018/09/04 18:54

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（中央社記者潘智義台北4日電）先機新興市場債券基金經理人戴瑞琪（Delphine Arrighi）今天在台北記者會表示，新興市場面臨美國發起的貿易戰壓力紛紛修正，目前新興市場債相對便宜，正是投資時機。

戴瑞琪說，受美國制裁壓力影響，土耳其里拉持續走貶，土耳其央行動用外匯存底挽救匯市；繼土耳其里拉大幅走貶後，阿根廷披索兌美元單週重貶26.53%。

她認為，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）專制的內閣在2019年3月市長選舉前，針對政策正常化及財政的改革，看不到鞏固財政的希望，先前已對土耳其貨幣放空，但以目前的時間點來看，遠期外匯放空成本已經太高，宜改採取部分避險策略，並持續減碼長天期債券部位。

她評估，美國將對俄羅斯進一步制裁，且俄羅斯財政寬鬆政策已近尾聲，俄國經濟前景不佳，因此將原本對俄羅斯債市採取長期存續期間的策略調降至中性。

她表示，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）要求國際貨幣基金（IMF）提前撥付紓困款項，加深投資人對阿根廷經濟的疑慮，進而加重阿根廷披索貶值幅度。即便國際貨幣基金已同意加速撥款，加上阿根廷央行將基準利率從45%提高至60%，同時承諾12月之前不會降息，阿根廷披索仍持續承受壓力。

她表示，雖然多數新興國家擁有低債務、高外匯存底，對印尼、墨西哥、南非的利率持正面態度，但因貿易戰進一步升溫，整體資產布局仍應謹慎，建議減持菲律賓披索、新加坡幣、巴西里爾、俄羅斯盧布、土耳其里拉、馬來西亞令吉。

她也指出，土耳其、巴西、俄羅斯、南非、阿根廷政府國家外債占國內生產毛額（GDP）比重合理，以短期債務來看，巴西、俄羅斯、南非比重很低，並擁有高外匯存底作支撐。阿根廷已持續推動財政紀律，並控制通貨膨脹，接受國際貨幣基金信貸額度與重整計畫；土耳其新政府則較令市場擔心，經濟政策不明仍需觀察。（編輯：李信寬）1070904

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