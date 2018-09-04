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iPAS鑑定促產學媒合 新鮮人求職成功率逾9成

發稿時間：2018/09/04 18:57

最新更新：2018/09/04 18:57

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（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部推動產業人才能力鑑定體系（iPAS），不僅強化新鮮人實務能力，企業也可快速篩選擁有所需技能的人才，截至今年7月止，已有近5000人通過鑑定，初次求職成功率達92%。

經濟部今天舉辦產業人才能力鑑定表揚暨交流大會，經濟部次長龔明鑫致詞指出，企業徵才時，不易辨別大學畢業生能力落差，而iPAS建立17項師級專業人才能力鑑定，並採認14項民間優良鑑定，有助勞資雙方認知媒合，除初次求職成功率高，薪資也提高12%。

龔明鑫表示，iPAS推動至今逾2年，已與55所大專院校及30個產業團體合作，至今已有超過1300家企業承諾優先面試及聘用通過鑑定者，甚至願意依此加薪，教育部也協助鼓勵學生參與鑑定，並提供相關課程，形成良性循環。

台灣工具機暨零組件公會理事長、東台精機董事長嚴瑞雄表示，現在學校教學都是從基礎學科分開教起，但產業要解決的問題都是綜合問題，無法一一對應，這也是產學難以接軌的原因，藉由iPAS則有助消除這種產學落差。

教育部次長姚立德說，雖然基於大學自主、尊重老師教學內容，無法規定學校教學內容一定要符合產業需求，但產業所需技術、專業知識變化快，教育部仍鼓勵老師檢視教學內容，也各補助國內5所科技大學6000萬元，設置實驗室，提供學生培養認真所需實作技能，未來若iPAS增設職種，也會配合增設實驗室。（編輯：楊凱翔）1070904

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