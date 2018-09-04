國銀前7月獲利年增11.7% 大陸分行7月現虧損

（中央社記者邱柏勝台北4日電）金管會公布本國銀行前7月稅前盈餘2124.8億元，年增11.7%，主因利息收入與投資收益增加。但7月國銀大陸地區分行卻虧損4.2億元，主因人民幣貶值，加上有銀行分行轉子行所致。



金融監督管理委員會今天公布本國銀行今年前7月獲利情形。全體國銀前7月稅前盈餘新台幣2124.8億元，年增222.4億元或11.7%。銀行局副局長莊琇媛指出，國銀稅前獲利增加，主因是美國升息，帶動外幣放款利息增加，「利差有改善」。此外，國銀投資收益增加，也帶動整體獲利向上提升。



若以7月單月來看，全體國銀稅前盈餘359.3億元，年增69.9億元或24.2%，表現亮眼，但國銀大陸地區分行7月卻虧損4.2億元。對此莊琇媛解釋，主要是因為人民幣重貶，換算回新台幣後，獲利減少；以及國泰世華銀行大陸的分行轉為子行，備抵呆帳提存從1.5%提高為2.5%，費用增加所致。



另外，銀行局公布，截至7月底止，全體國銀存款餘額達38兆3559億元，創歷史新高，放款總額27兆8692億元，存放款差額達10兆4866億元，也續創歷史新高，顯見銀行放款速度遠不及民眾存款速度。



而在全體國銀逾放款情形方面，截至7月底，國銀逾放金額755億元，月減13億元；逾放比率0.27%，月減0.01個百分點。除了華泰銀、板信銀外，逾放比都在1%之下。



其中，華泰銀逾放比高達2.25%，銀行局表示，去年11月華泰銀逾放比更高至2.54%，因此已要求華泰銀積極打銷呆帳、處分擔保品，並要求增資；目前華泰銀的房貸逾放比約在2%左右。（編輯：楊凱翔）1070904