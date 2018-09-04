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網購競爭激烈 亞馬遜App在印度支援印地語

發稿時間：2018/09/04 20:06

最新更新：2018/09/04 20:06

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（中央社記者康世人新德里4日專電）沒有成功併購印度最大電商Flipkart，亞馬遜（Amazon）印度分公司今天宣布在印度Andriod手機平台推出支援印地語的亞馬遜購物軟體（App），盼藉此擴大消費群。

亞馬遜印度分公司表示，顧客可在Android手機上的亞馬遜App上更改設定，把語言改為印地語（Hindi），就可以直接用印地語閱讀產品資訊、找尋優惠與折扣、下訂單、支付帳單、管理帳戶資訊及查詢歷史訂單等。

在印地語之後，亞馬遜印度分公司還計畫在亞馬遜App逐漸增加其他印度語種的支援，未來也將在蘋果iOS平台和個人電腦（PC）平台支援印地語等語種。

亞馬遜印度分公司商品分類管理副總裁狄瓦里（Manish Tiwary）在一份聲明中指出，亞馬遜印度分公司的目標是讓客戶無論說什麼語言、來自印度何處，都能隨時隨地上Amazon.in找到他們想要的任何商品。

狄瓦里強調，用印地語購物，是為亞馬遜再帶進1億名客戶的重大步驟。印度語的推出，將使印度各地顧客能夠使用他們首選的語言購物。

印度在智慧型手機不斷普及，形成網路數位經濟後，線上購物業務蓬勃發展，且引發激烈競爭，尤其是印度市場前兩大業者Flipkart和亞馬遜印度分公司更是競爭激烈，亞馬遜一度嘗試併購Flipkart，但最後敗給美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）。

因此，亞馬遜印度分公司推出印地語等在地語言支持，被視為是面對沃爾瑪結合Flipkart的回應，希望以對印度顧客更貼心的服務，爭取更多商機。

在印度，許多基層人士雖然會說一點英語，但英語閱讀程度不佳，甚至只會讀印地語，亞馬遜的手機購物App支援印地語後，預料可吸引這些族群也加入網購行列，增加亞馬遜印度分公司的收入。（編輯：施燕飛）1070904

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