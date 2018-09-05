NAFTA談判想逼加拿大就範　川普面臨國內反對

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普想逼迫加拿大接受根據他條件修訂的北美自由貿易協定（NAFTA），現在卻面臨新阻礙，因為美國國內反對川普將加拿大踢出新NAFTA的聲浪越來越大。



彭博報導，川普勞動節週末在推特發文批評加拿大，順便連許多支持加拿大的共和與民主兩黨人士者一併開罵的同時，也公然展現他的挫折感。



川普揚言，將在已與墨西哥談妥的新NAFTA中踢出加拿大；但若沒有國會支持，川普在預定明天重啟的談判中，將難以迫使渥太華當局讓步。



川普發推文說：「並無讓加拿大留在新NAFTA的政治必要性。在歷經數十年的傷害後，如果我們無法達成對美國公平的協議，加拿大就會出局。國會不該干預這些談判，否則我會乾脆徹底終結NAFTA，這樣我們會更好…」



前美國財政部官員、目前擔任金融智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）美國區主席的索貝爾（Mark Sobel）表示：「須和加拿大達成協議的壓力很大。加拿大是美國許多州的主要貿易夥伴，我們不少經濟財富和加拿大密不可分。」



就在華府和渥太華之間的戰爭一觸即發之際，白宮也準備針對中國價值約2000億美元的輸美商品加徵關稅。



關稅議題的公眾意見諮詢期即將在6日結束，知悉白宮考量過程的消息人士上週透露，川普亟欲在諮詢期結束後儘快採取行動。北京已揚言會報復。



昨天是美國勞動節，川普推文攻擊美國勞工聯合會產業工會聯合會（AFL-CIO）理事長楚卡（Richard Trumka），以此展開他的假日。



楚卡在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）中表示，很難想像沒有加拿大的NAFTA。



川普發推文說：「AFL-CIO理事長楚卡週末在電視上沒能善盡代表工會的職責。他說的一些話，對我國勞動男女如此不利，也對美國本身的成功不利，從這裡不難看出工會為什麼表現這麼差。一個民主黨員。」



川普目前面臨的問題是，美國商界和農業團體，以及兩黨許多議員反對未將加拿大納入協議。倘若AFL-CIO堅持反對沒有加拿大的NAFTA，川普將面臨資方、農民、勞方和政壇人士的反對，而這些都是美國貿易政治中的主要票倉。



川普週末針對加拿大發表的惡毒言論，也對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）造成不得向美國屈服的壓力，即使經濟學家警告，NAFTA破局將對加拿大經濟造成嚴重傷害。



前加拿大貿易談判員柏尼（Derek Burney）投書「環球郵報」（Globe and Mail）寫道：「當我們面對校園霸凌手段，選擇顯而易見。要嘛讓步並希望（霸凌）行為有所改善，不然就是抵制，同時冀望美國國會和商界理性的聲音能約束這位總統的最惡劣莽撞。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳宜君）1070904