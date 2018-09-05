歐美股市走跌 台股短線保守為宜

（中央社記者江明晏台北5日電）臉書和耐吉（Nike）股價重挫，加上市場擔憂美貿易談判．美股3大指數小跌，歐股重挫，台股4日漲57.16點，收11021.38點，成交新台幣1139.55億元，投顧表示，短線操作宜保守。



耐吉大跌3.2%，臉書（Facebook）重挫2.6%。



道瓊工業指數下挫12.34點或0.05%，以25952.48點作收。



標準普爾指數下挫4.8點或0.17%，收在2896.72點。



科技股那斯達克指數下挫18.29點或0.23%，收8091.25點。



受到貿易衝突和美國投資人在週末長假後賣股票影響，歐洲三大股市收盤重挫。



台股4日漲57.16點，收在11021.38點，成交值新台幣1139.55億元。自營商買超8.75億元，投信賣超9.96億元，外資及陸資買超36.09億元。三大法人合計買超34.88億元。



日盛投顧指出，台股4日收了一根在3日實體長黑棒內的小紅K棒，但低點未破前低，成交值新台幣1139億元，後續上漲宜量增。國票金控則指出，有鑒於近期量能無法有效放大，加上指數未來向下回補第二道多方缺口的可能性不低，因此投資人資金布局比重不宜過高。（編輯：鄭雪文）1070905