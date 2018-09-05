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每月提撥薪水1至2成準備退休 逾半民眾願意

發稿時間：2018/09/05 08:48

最新更新：2018/09/05 08:48

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（中央社記者田裕斌台北5日電）為了退休，你每個月願意提撥多少薪水，根據摩根投信統計，有56.1%的民眾認為，每個月撥出10%至20%的薪資為退休理財做投資，是較為合理的比例。

摩根投信執行董事劉玲君表示，退休理財如同馬拉松，如何持續不間斷的累積，並追求合理報酬率，才是能否達成最終目標的關鍵，調查顯示，台灣民眾普遍有即早準備的觀念，有56.1%的人願意每月提撥10%至20%薪資，甚至還有逾一成民眾有意提撥30%薪資來理財。

劉玲君認為，退休後生活無虞的關鍵，正是在工作期間盡量投資，從摩根資產管理針對台灣環境所做的調查與估算，最基礎的門檻是在工作期間，每個月拿出薪資的一成退休理財投資，以年化報酬4.5%計算，只要持續投資30年，就能在退休時獲得一筆足以應付退休生活開支的資金。

值得注意的是，劉玲君指出，有投資習慣的民眾，對於提撥薪資的比例又比起沒有投資習慣者高出許多，統計顯示，「有投資習慣者」願意提撥薪資超過20%的比重為56.5%，相較之下，「無投資習慣者」僅有37.6%民眾認為提撥20%以上的薪資合理，與前者相差18.9個百分點，且逾23%「無投資習慣者」認為，每月只要拿5%以下月薪做投資就夠。

劉玲君建議，如果有能力每月拿出超過一成的薪資做理財，可以加速達成心目中的理想退休金目標，或是達成目標後持續累積更多退休資金，不論哪一種方式，對於退休後的第二人生都有正面幫助。（編輯：林興盟）1070905

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