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基本工資調漲 逾6成企業聘用正職意願不變

發稿時間：2018/09/05 10:41

最新更新：2018/09/05 10:41

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（中央社記者廖禹揚台北5日電）基本工資審議委員會拍板，明年起月薪、時薪雙漲，人力銀行調查，超過6成企業主表示聘用正職意願不受影響，僱用計時人員的企業主，則有35%表示不受影響。

明年起基本工資月薪調漲至新台幣2萬3100元，時薪調升至150元，1111人力銀行就基本工資調漲及對徵才影響進行調查，約57%企業表示人事成本不受基本工資調漲影響，其餘43%受影響企業，人事成本平均多出5.18%。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，基本工資連續幾年調整，已讓企業主將薪資成長列入徵才成本中，基本工資調漲對企業主徵才意願影響也逐年下降，反而拉抬企業主給薪水準。

根據1111人力銀行調查，今年第4季有意徵才企業雖較去年微幅下滑2.61%，但整體徵才規模年增逾1成，企業主願意付出薪資也較第3季增加，平均願意付出3萬2310元給新進人員，較第3季的3萬783元多出1527元。

何啟聖表示，觀察景氣相關訊號，第4季平穩趨緩，約24.11%企業預期景氣較去年同期好，61.58%企業預估持平；根據調查，第4季徵才意願最高產業為資訊及科技業、傳產及製造業，以及民生與服務業，需求職務類型包括操作技術（21.61%）、業務推廣（17.59%）、軟體工程（16.08%）。

何啟聖指出，加上第4季為科技產業旺季，人工智慧與物聯網應用方興未艾，資訊、科技業人才需求持續開出，科技產業已連續4季高居徵才意願最高的前2名；民生及服務業則受到年節因素帶動，增加人力需求。

為了解企業第4季徵才意願，1111人力銀行自8月23日至9月4日進行「企業第4季徵才需求調查」，針對1111人力銀行企業會員進行網路問卷調查，立意抽樣838份。（編輯：鄭雪文）1070905

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