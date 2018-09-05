/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

賴清德：政府以行動支持半導體產業

發稿時間：2018/09/05 11:03

最新更新：2018/09/05 11:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國際半導體展暨IC60大師論壇5日登場，行政院長賴清德（右4）、科技部長陳良基（右3）、經濟部長沈榮津（左3）及台積電創辦人張忠謀（左5）等人共同揭幕。中央社記者孫仲達攝 107年9月5日國際半導體展暨IC60大師論壇5日登場，行政院長賴清德（右4）、科技部長陳良基（右3）、經濟部長沈榮津（左3）及台積電創辦人張忠謀（左5）等人共同揭幕。中央社記者孫仲達攝 107年9月5日

（中央社記者朱則瑋台北5日電）行政院長賴清德今天出席國際半導體展，他致詞表示，政府會以行動支持半導體產業發展，並透過修法、解決企業五缺等政策，成功吸引台積電等大廠加碼投資台灣。

科技部與SEMI國際半導體產業協會今天舉辦「SEMICON Taiwan 2018 國際半導體展暨IC60大師論壇」，行政院長賴清德、科技部長陳良基、經濟部長沈榮津、台積電創辦人張忠謀等人皆出席。

賴清德致詞指出，今年台灣半導體展規模更甚以往，超過650家廠商參與，已經突破韓國規模，成為世界第二大半導體展。這次聚焦人工智慧、智慧交通、智慧醫療等主題，希望促成更多科技交流、媒合科技和市場結合，創造商機。

賴清德表示，半導體今年適逢發明60週年，這是重要的里程碑，半導體是台灣經濟發展的重要產業，從設計製造到封裝測試一手包辦，擁有具競爭力的企業且群聚效果佳，國際上談到台灣半導體產業，特色就是「彈性很大、應變能力強且物美價廉」，經過大家的努力，台灣晶圓製造及封裝測試產值已是全球第一，IC設計產值則是全球第二，相信未來會更好。

賴清德指出，政府以實際行動支持半導體產業發展，他接任院長後，以拚經濟為主要工作，已經主持20多次加速投資台灣專案會議，推動減稅、鬆綁法令及解決企業五缺等問題，像是通過「外國專業人才延攬及僱用法」，讓國際級公司更方便爭取世界優秀人才來台；另外也修改產創條例，使得員工股票獎酬可在拿到及變現時間點擇低繳稅，有利企業留住員工。

賴清德說，在各單位努力下，台積電7奈米、5奈米及3奈米等先進製程將留在台灣，華邦電、日月光也都加碼投資台灣，希望不管是本土或海外企業，都能把台灣當成最棒且最重要的半導體基地，政府會成為最佳推手，全力協助。（編輯：張良知）1070905

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP