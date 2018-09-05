賴清德：政府以行動支持半導體產業

國際半導體展暨IC60大師論壇5日登場，行政院長賴清德（右4）、科技部長陳良基（右3）、經濟部長沈榮津（左3）及台積電創辦人張忠謀（左5）等人共同揭幕。中央社記者孫仲達攝 107年9月5日

（中央社記者朱則瑋台北5日電）行政院長賴清德今天出席國際半導體展，他致詞表示，政府會以行動支持半導體產業發展，並透過修法、解決企業五缺等政策，成功吸引台積電等大廠加碼投資台灣。



科技部與SEMI國際半導體產業協會今天舉辦「SEMICON Taiwan 2018 國際半導體展暨IC60大師論壇」，行政院長賴清德、科技部長陳良基、經濟部長沈榮津、台積電創辦人張忠謀等人皆出席。



賴清德致詞指出，今年台灣半導體展規模更甚以往，超過650家廠商參與，已經突破韓國規模，成為世界第二大半導體展。這次聚焦人工智慧、智慧交通、智慧醫療等主題，希望促成更多科技交流、媒合科技和市場結合，創造商機。



賴清德表示，半導體今年適逢發明60週年，這是重要的里程碑，半導體是台灣經濟發展的重要產業，從設計製造到封裝測試一手包辦，擁有具競爭力的企業且群聚效果佳，國際上談到台灣半導體產業，特色就是「彈性很大、應變能力強且物美價廉」，經過大家的努力，台灣晶圓製造及封裝測試產值已是全球第一，IC設計產值則是全球第二，相信未來會更好。



賴清德指出，政府以實際行動支持半導體產業發展，他接任院長後，以拚經濟為主要工作，已經主持20多次加速投資台灣專案會議，推動減稅、鬆綁法令及解決企業五缺等問題，像是通過「外國專業人才延攬及僱用法」，讓國際級公司更方便爭取世界優秀人才來台；另外也修改產創條例，使得員工股票獎酬可在拿到及變現時間點擇低繳稅，有利企業留住員工。



賴清德說，在各單位努力下，台積電7奈米、5奈米及3奈米等先進製程將留在台灣，華邦電、日月光也都加碼投資台灣，希望不管是本土或海外企業，都能把台灣當成最棒且最重要的半導體基地，政府會成為最佳推手，全力協助。（編輯：張良知）1070905