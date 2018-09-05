美中貿易戰 中鋼翁朝棟：鋼鐵有轉單效應

（中央社記者韋樞台北5日電）美中貿易戰愈燒愈烈，大陸鋼鐵產品難銷美國。中鋼公司董事長翁朝棟表示，確實看到了轉單效應，不過「肉要埋在飯裡吃」，且綜合各項情勢，中鋼報價連6漲「審慎樂觀」。



中鋼公司與台灣高鐵今天在交通部國際會議中心舉行「高鐵電車線工程車採購簽約典禮」，翁朝棟接受記者訪問做以上表示。



翁朝棟指出，中鋼第4季內銷報價僅微漲1.4%，且第4季原本就是鋼鐵旺季，目前產能接單313萬公噸全滿，已在洽商明年首季產銷量；中鋼不是沒有能力漲價，而是漲價時要考量下游客戶的競爭力，以及美國祭出鋼鐵業232條款，和歐盟對特定進口產品實施防衛性關稅（Safeguard tariffs）的因素來綜合考量。



翁朝棟說，美中貿易戰下，中國大陸的鋼鐵產品不易銷美，因此確實看到轉單到台灣鋼鐵業的效應，但「肉要埋在飯裡吃」，不要太過曝光招搖。翁朝棟不願說明轉單效應究竟貢獻多少產量。



對於第4季的鋼鐵旺季，翁朝棟強調，往年第4季中國大陸北方都會因為霧霾和空氣污染因素而限制鋼鐵、石化、水泥等高污染行業生產，產量降低，又逢旺季，自然會撐住鋼鐵價格，中鋼第4季營運不會比第3季差；若無意外，他對明年首季鋼價再度上調表示「審慎樂觀」，但價格不會大漲大跌，仍會以平穩漲幅因應。（編輯：林興盟）1070905