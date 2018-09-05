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核四第二批燃料棒運美 原能會：全程監督

發稿時間：2018/09/05 11:33

最新更新：2018/09/05 11:39

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核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日

（中央社記者朱則瑋台北5日電）核四廠第2批燃料棒今天凌晨運離廠區，抵達基隆港準備運往美國，原能會派員全程監督檢查，確保核子燃料運送安全無虞。

原子能委員會今天透過新聞稿指出，106年1月11日電業法修正通過，明訂核能發電設備應於114年以前全部停止運轉。核四廠核子燃料屬台電公司財產，台電公司配合非核家園政策，尋求資產最大價值，將核四廠核子燃料運往國外燃料廠家進行處理，原能會尊重經濟部及台電公司決定。

由於核子燃料屬於國際核子保防物料，原能會為了確保運送安全，嚴密審查台電公司提出的「核子燃料運送計畫」與「核子燃料安全管制計畫」、「龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫」後同意核備。

原能會表示，核子燃料盛裝於符合安全規定的專用運輸護箱，且經國際原子能總署派員查驗及封緘，並依原能會核准的核子燃料運送計畫及安全管制計畫確實執行，同時原能會也成立專案檢查小組，派員嚴格監督核子燃料運送過程，確保有安全上船運往國外燃料廠家進行處理。

核四廠核子燃料是未使用過的新燃料，輻射性低且性質穩定，於運輸貨櫃2公尺處輻射劑量約每小時0.10至1.57微西弗(μSv/h)，與天然背景值相近，遠低於每小時100微西弗的法規限值，運送時對民眾安全並無影響。

原能會指出，會嚴密管制台電公司做好核子燃料外運工作，在執行外運作業時，都會全程嚴密監督檢查，並在核子燃料完成所有外運作業前，將持續執行核子燃料貯存設施定期及不定期檢查，以確保貯存安全。

台電計畫把核四電廠轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年約可減少新台幣一億元的資產維護管理費用。（編輯：林興盟）1070905

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