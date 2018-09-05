/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

回顧半導體產業 張忠謀：有10大創新

發稿時間：2018/09/05 11:46

最新更新：2018/09/05 11:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中台北5日電）台積電創辦人張忠謀今天回顧過去半導體產業發展，他說，共有十大創新，造福企業與社會。

國際半導體展與IC60大師論壇今天在南港展覽館登場，張忠謀應邀出席IC60大師論壇，演講「從半導體業的重要創新看半導體公司的盛衰」。

張忠謀表示，自從貝爾實驗室1948年發表電晶體以來，半導體業共有十個重要創新；他說，電晶體的發明讓許多半導體公司受惠，早年成功的公司有德儀(TI)與快捷半導體(Fairchild)，這是第一個創新。

第二個重要創新是德儀1954年發明矽電晶體，僅TI得利；第三個創新是德儀的基爾比(Kilby)1958年發明積體電路，得利者是德儀與快捷。

第四個創新是摩爾定律，張忠謀表示，摩爾定律最大的意義是成為全世界半導體公司的監督者。第五個創新是MOS技術，這技術的出現讓摩爾定律得以延續。

第六個創新是記憶體，張忠謀說，MOS技術與記憶體的創新讓日本公司、英特爾(Intel)與三星(Samsung)得利，德儀則因投資不足而沒落。

第七個創新是封裝與測試委外，封裝與測試公司得利。第八個創新是英特爾1970年發明微處理器，這讓英特爾脫穎而出，日本等其他公司則都沒落。

第九個創新是超大型積體電路(VLSI)系統設計與矽智財(IP)及設計工具，張忠謀表示，這是看中摩爾定律會出現，且設計複雜很多，透過設計系統化，讓設計與製造製程才得以分開，由IC設計廠得利。

第十個創新就是張忠謀在1985年提出的晶圓代工營運模式，張忠謀說，台積電是得利者，台積電的客戶IC設計公司是更大的得利者，甚至是整個社會都得利。（編輯：郭萍英）1070905

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP