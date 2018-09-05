回顧半導體產業 張忠謀：有10大創新

（中央社記者張建中台北5日電）台積電創辦人張忠謀今天回顧過去半導體產業發展，他說，共有十大創新，造福企業與社會。



國際半導體展與IC60大師論壇今天在南港展覽館登場，張忠謀應邀出席IC60大師論壇，演講「從半導體業的重要創新看半導體公司的盛衰」。



張忠謀表示，自從貝爾實驗室1948年發表電晶體以來，半導體業共有十個重要創新；他說，電晶體的發明讓許多半導體公司受惠，早年成功的公司有德儀(TI)與快捷半導體(Fairchild)，這是第一個創新。



第二個重要創新是德儀1954年發明矽電晶體，僅TI得利；第三個創新是德儀的基爾比(Kilby)1958年發明積體電路，得利者是德儀與快捷。



第四個創新是摩爾定律，張忠謀表示，摩爾定律最大的意義是成為全世界半導體公司的監督者。第五個創新是MOS技術，這技術的出現讓摩爾定律得以延續。



第六個創新是記憶體，張忠謀說，MOS技術與記憶體的創新讓日本公司、英特爾(Intel)與三星(Samsung)得利，德儀則因投資不足而沒落。



第七個創新是封裝與測試委外，封裝與測試公司得利。第八個創新是英特爾1970年發明微處理器，這讓英特爾脫穎而出，日本等其他公司則都沒落。



第九個創新是超大型積體電路(VLSI)系統設計與矽智財(IP)及設計工具，張忠謀表示，這是看中摩爾定律會出現，且設計複雜很多，透過設計系統化，讓設計與製造製程才得以分開，由IC設計廠得利。



第十個創新就是張忠謀在1985年提出的晶圓代工營運模式，張忠謀說，台積電是得利者，台積電的客戶IC設計公司是更大的得利者，甚至是整個社會都得利。（編輯：郭萍英）1070905