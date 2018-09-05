林口新創園即將啟動 四大誘因對企業招手

（中央社記者潘姿羽台北5日電）經濟部次長龔明鑫今天指出，已將林口世大運選手村活化為林口新創園，不同於傳統新創聚落，將端出涵蓋投資抵減、獎勵補助、免費進駐、家醫式服務4大誘因，9月便會啟動。



產業轉型是當務之急，因此政府力推創新創業，除了延攬人才、法規鬆綁、接軌國際，打造適合新創發展的環境也是重要做法。



龔明鑫今天出席「2018國際天使與創業投資峰會」致詞時表示，北部地區除了台北小巨蛋、圓山花博爭艷館等新創聚落，經濟部以獎勵補助作為誘因，把林口世大運選手村打造為國際級的新創聚落，除了引進國際加速器、國內育成中心跟加速器，也會有新創團隊會進駐。



經濟部中小企業處指出，林口世大運選手村的新創園區將命名為「林口新創園」，場域是利用2017年台北世界大學運動會選手村，重新活化為國際新創創業聚落，總使用面積達17963坪，近台北市區、桃園機場，交通相當便捷，周邊鄰近產業園區、資源豐富。



林口新創園因有萬坪的使用空間，設施涵蓋創業商旅、新創辦公室、實驗場域、會議室、共同工作空間、展演空間等。



經濟部中小企業處表示，林口新創園的特點不只是使用面積大、設施完善，更重要的是政府會全力支援進駐團隊，端出投資抵減、獎勵補助、免費進駐、家醫式服務4大誘因。



以投資抵減來說，只要符合新市鎮條例的研發、資訊、育成服務，就可獲得稅捐減免；補助方面則有策略性新創事業、國際加速器、創業人才培訓事業等三類型，以投資金額50%或當年度營業所得稅應繳稅額擇一補助，最高可獲得新台幣3千萬元補助。



龔明鑫也補充，過去政府有參考過國外其他新創聚落作法，有些地方會引進大企業進駐生態聚落，因為很多大企業自己也設有創投、投資或育成機構；經濟部已經和部分科技業廠商接洽，未來林口選手村的新創聚落會朝導入企業資源與投資能量的方向發展。（編輯：鄭雪文）1070905